Изысканный торт 'Изумруд' с идеальным бисквитом: секретами поделилась Лиза Глинская

"Изумруд" – праздничный торт, который готовится по особой технологии. Десерт очень необычный, ведь бисквит здесь зеленого цвета. Он сочетается со слоем нежного ягодного мусса, просто тающего во рту. Такой торт идеально подойдёт для любого празднования.

Идеей приготовления десерта "Изумруд" поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Бисквит со шпинатом⁣:

Ингредиенты:

растительное масло – 100 мл

шпинат – 200 г

лимонный фреш – 20 мл

яйца ⁣ – 150 г

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сахар – 150 г⁣

разрыхлитель – 12 г

мука – 220 г

малина (замороженная)⁣ – 200 г

Ингредиенты для ягодного мусса:⁣

ягодное пюре – 250 г ⁣

яйца ⁣ – 100 г

сахар – 50 г ⁣

желатин – 12 г + 60 мл воды ⁣

белый шоколад – 120 г

сливки (жирностью не менее 30%) – 280 мл

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Ингредиенты для крем-чиза:

сливочный сыр – 150 г

сливки (жирность не менее 30%) ⁣ – 50 мл

сахарная пудра – 20 г

Способ приготовления бисквита со шпинатом:

1. Положите в мерный стакан: шпинат, растительное масло и лимонный фреш. Все сбить погружным блендером.

2. Сбить миксером, яйца с сахаром, около 7 минут – масса должна стать пышной и воздушной.

3. Добавить в яичную массу шпинатную пасту, перемешать.

4. Добавить муку с разрыхлителем, используя сито, все осторожно смешать.

5. Вылить тесто на пергамент, разровнять. ⁣

6. Малину равномерно вставить в тесто.

7. Отправить лист в разогретую до 170 градусов духовку, на 15-18 минут.

8. Достать, дать остыть.

9. Взять металлическое кольцо диаметром 16 см и вырезать 4 круга.

10. Оставшийся бисквит выложить на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 100 градусов духовку, на 1 час, высушить.

11. Для приготовления одного торта высотой – 6 см, диаметром – 18 см – нам понадобится два бисквита. Остальные два – можно обернуть пищевой пленкой и заморозить.

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