Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
411
Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

Данный десерт очень легко и быстро готовить, от чего он становится еще более привлекательным. Подавать его можно как в качестве простой вкусности к обеду, так и на любой праздничный стол, ведь смотрится десерт просто божественно.

Рецептом этого чудо-десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником vilich_food_blog. А поскольку скоро все будут праздновать новый год, хозяйкам следует взять этот рецепт на заметку.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

Ингредиенты на 6 порций

  • Черничное пюре – 160 гр
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  • Сахар – 100 гр
  • Сливочный сыр – 240 гр
  • Сливки от 20% – 300 мл
  • Желатин, замоченный в 100 мл воды – 20 гр

1.К пюре добавить сахар на поставить на огонь. Постоянно помешивать и дождаться момента закипания.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

2. Снять с огня и добавить желатин.

3. Соединить пюре, сыр и сливки комнатной температуры. Все тщательно перемешать.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

Конфи с киви

  • Ингредиенты
  • Пюре киви – 200 гр
  • Сахар – 40 гр
  • Желатин, замоченный в 30 мл воды – 6 гр
Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

1. Добавить в пюре сахар, поставить на огонь и варить 2 мин после момента закипания.

2. Дать смеси немного остыть и добавить желатин.

Сливочно-творожная масса

Ингредиенты

  • Белый шоколад – 120 гр
  • Сливочный сыр – 220 гр
  • Сливки от 20% – 300 мл
  • Желатин, замоченный в 80 мл воды – 14 гр

Способ приготовления

1.Сливки нагреть, но не доводить до кипения.

2. Добавить желатин.

3. Шоколад залить горячими сливками и тщательно перемешать.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

4. Образовавшуюся массу соединить с сыром и вымешать до полной однородности.

Как сложить десерт

1.На дно бокала налить несколько столовых ложек черничной смеси.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

2. Сверху добавить такое же количество конфи из киви и отправить в холодильник до полного застывания.

3. Добавить сливочно-шоколадную прослойку и снова отправить в холодильник.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

4. Повторить все действия, указанные выше, еще раз.

5. Когда десерт полностью остынет, задекорировать по желанию.

Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.

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