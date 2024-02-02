Изысканный творожный десерт в бокале с черникой, киви и белым шоколадом.
Данный десерт очень легко и быстро готовить, от чего он становится еще более привлекательным. Подавать его можно как в качестве простой вкусности к обеду, так и на любой праздничный стол, ведь смотрится десерт просто божественно.
Рецептом этого чудо-десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником vilich_food_blog. А поскольку скоро все будут праздновать новый год, хозяйкам следует взять этот рецепт на заметку.
Ингредиенты на 6 порций
- Черничное пюре – 160 гр
- Сахар – 100 гр
- Сливочный сыр – 240 гр
- Сливки от 20% – 300 мл
- Желатин, замоченный в 100 мл воды – 20 гр
1.К пюре добавить сахар на поставить на огонь. Постоянно помешивать и дождаться момента закипания.
2. Снять с огня и добавить желатин.
3. Соединить пюре, сыр и сливки комнатной температуры. Все тщательно перемешать.
Конфи с киви
- Ингредиенты
- Пюре киви – 200 гр
- Сахар – 40 гр
- Желатин, замоченный в 30 мл воды – 6 гр
1. Добавить в пюре сахар, поставить на огонь и варить 2 мин после момента закипания.
2. Дать смеси немного остыть и добавить желатин.
Сливочно-творожная масса
Ингредиенты
- Белый шоколад – 120 гр
- Сливочный сыр – 220 гр
- Сливки от 20% – 300 мл
- Желатин, замоченный в 80 мл воды – 14 гр
Способ приготовления
1.Сливки нагреть, но не доводить до кипения.
2. Добавить желатин.
3. Шоколад залить горячими сливками и тщательно перемешать.
4. Образовавшуюся массу соединить с сыром и вымешать до полной однородности.
Как сложить десерт
1.На дно бокала налить несколько столовых ложек черничной смеси.
2. Сверху добавить такое же количество конфи из киви и отправить в холодильник до полного застывания.
3. Добавить сливочно-шоколадную прослойку и снова отправить в холодильник.
4. Повторить все действия, указанные выше, еще раз.
5. Когда десерт полностью остынет, задекорировать по желанию.
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