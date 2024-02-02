Данный десерт очень легко и быстро готовить, от чего он становится еще более привлекательным. Подавать его можно как в качестве простой вкусности к обеду, так и на любой праздничный стол, ведь смотрится десерт просто божественно.

Рецептом этого чудо-десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником vilich_food_blog. А поскольку скоро все будут праздновать новый год, хозяйкам следует взять этот рецепт на заметку.

Ингредиенты на 6 порций

Черничное пюре – 160 гр

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Сахар – 100 гр

Сливочный сыр – 240 гр

Сливки от 20% – 300 мл

Желатин, замоченный в 100 мл воды – 20 гр

1.К пюре добавить сахар на поставить на огонь. Постоянно помешивать и дождаться момента закипания.

2. Снять с огня и добавить желатин.

3. Соединить пюре, сыр и сливки комнатной температуры. Все тщательно перемешать.

Конфи с киви

Ингредиенты

Пюре киви – 200 гр

Сахар – 40 гр

Желатин, замоченный в 30 мл воды – 6 гр

1. Добавить в пюре сахар, поставить на огонь и варить 2 мин после момента закипания.

2. Дать смеси немного остыть и добавить желатин.

Сливочно-творожная масса

Ингредиенты

Белый шоколад – 120 гр

Сливочный сыр – 220 гр

Сливки от 20% – 300 мл

Желатин, замоченный в 80 мл воды – 14 гр

Способ приготовления

1.Сливки нагреть, но не доводить до кипения.

2. Добавить желатин.

3. Шоколад залить горячими сливками и тщательно перемешать.

4. Образовавшуюся массу соединить с сыром и вымешать до полной однородности.

Как сложить десерт

1.На дно бокала налить несколько столовых ложек черничной смеси.

2. Сверху добавить такое же количество конфи из киви и отправить в холодильник до полного застывания.

3. Добавить сливочно-шоколадную прослойку и снова отправить в холодильник.

4. Повторить все действия, указанные выше, еще раз.

5. Когда десерт полностью остынет, задекорировать по желанию.

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