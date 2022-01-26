Изысканный ужин из картофеля: понадобится всего 4 ингредиента
Именно картофель следует выбрать тогда, когда времени на приготовление мало, ведь это самый универсальный овощ, из которого можно сделать и банальный перекус, и изысканный обед. Самое главное, что это за минимальное количество времени. И следующее блюдо – не исключение. Для такого печеного картофеля понадобится всего 4 ингредиента и голодный желудок.
Идея опубликована на странице mrs.natalischka в Instagram.
Ингредиенты:
средний картофель – 10 шт
масло – 50 мл
молотый розмарин – 5 г
соль – по вкусу
Технология приготовления:
1. Картошку в кожуре хорошо промыть.
2. В пиалу налить масло, добавить розмарин.
3. Каждую картофелину погрузить в пряную заправку и сразу завернуть в фольгу.
4. Запекать в духовке 50 минут при температуре 200 градусов.
5. Готовый картофель перед употреблением солить.
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