Изысканный ужин за 5 минут: любители сыра оценят

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Изысканный ужин за 5 минут: любители сыра оценят

Как приготовить изысканный ужин за 5 минут, да еще и приятно порадовать всех любителей сыра? На самом деле все очень просто.

Подобный ужин можно приготовить, используя несколько ингредиентов. В результате, все будут просто в восторге. Рецептом этого изысканного ужина в Instagram поделилась фудблогер с ником koriako_va.

Изысканный ужин за 5 минут: любители сыра оценят

Ингредиенты

  • Небольшой хлеб
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  • Сыр камамбер
  • Соус из клюквы
  • Розмарин

Способ приготовления

1. Из темного хлеба небольшого размера аккуратно вынимаем серединку и делаем несколько надрезов на корочке.

Изысканный ужин за 5 минут: любители сыра оценят

2. Серединку хлеба щедро смазываем соусом из клюквы. Именно он лучше всего подходит к сыру камамбер. Соус можно сделать самостоятельно, или же приобрести уже готовый.

Изысканный ужин за 5 минут: любители сыра оценят

3. На головке сыра камамбер делаем небольшие надрезы. Так блюдо будет выглядеть гораздо красивее.

Изысканный ужин за 5 минут: любители сыра оценят

4. Укладываем головку сыра в хлеб, добавляем веточку розмарина.

5. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 10-15 минут.

6. Отрываем кусок от хлеба, обмакиваем его в сыр и наслаждаемся невероятным вкусом.

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