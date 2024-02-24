Как приготовить изысканный ужин за 5 минут, да еще и приятно порадовать всех любителей сыра? На самом деле все очень просто.

Подобный ужин можно приготовить, используя несколько ингредиентов. В результате, все будут просто в восторге. Рецептом этого изысканного ужина в Instagram поделилась фудблогер с ником koriako_va.

Ингредиенты

Небольшой хлеб

Видео дня

Сыр камамбер

Соус из клюквы

Розмарин

Способ приготовления

1. Из темного хлеба небольшого размера аккуратно вынимаем серединку и делаем несколько надрезов на корочке.

2. Серединку хлеба щедро смазываем соусом из клюквы. Именно он лучше всего подходит к сыру камамбер. Соус можно сделать самостоятельно, или же приобрести уже готовый.

3. На головке сыра камамбер делаем небольшие надрезы. Так блюдо будет выглядеть гораздо красивее.

4. Укладываем головку сыра в хлеб, добавляем веточку розмарина.

5. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 10-15 минут.

6. Отрываем кусок от хлеба, обмакиваем его в сыр и наслаждаемся невероятным вкусом.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты: