Когда летом хочется чего-нибудь сладенького, попробуйте приготовить йогуртовый торт. Он легок, нежен на необычайно вкусный, то есть именно то, что нужно в жаркую погоду, когда душа требует праздника.

Как приготовить йогуртовый торт с малиной, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она отметила, что лучше всего это изделие сочетается с кокосовым бисквитом.

Ингредиенты для кокосового бисквита

Белок – 3 шт

Сахар – 40 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Кокосовая стружка – 50 гр

Мука – 15 гр

Ингредиенты для йогуртового мусса

Молоко – 250 мл

Сахар – 80 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Желатин – 10 гр+50 мл воды

Белый йогурт – 500 мл

Сливки 30-33% – 300 мл

Ингредиенты для декора

Малина – 400 гр

Клубника – 300 гр

Мята

Способ приготовления

1.Готовим кокосовый бисквит. Сахарную пудру смешиваем с кокосовой стружкой и мукой.

2. Белки взбиваем в пену, добавляем сахар и взбиваем к стойким пикам.

3. Белки осторожно соединяем с сухими ингредиентами.

4. Перекладываем тесто в форму диаметром 20 см, дно которой обернуто фольгой.

5. Выпекаем в течение 20-25 минут при 180 градусах.

6. Подмораживаем бисквит и достаем его из формы.

7. Готовим йогуртовый мусс. Заливаем водой желатин и оставляем на 15 минут.

8. Молоко с сахаром соединяем в сотейнике, добавляем крахмал. Доводим до кипения и провариваем 1 минуту помешивая.

9. Снимаем с огня, переливаем в миску, добавляем желатин и перемешиваем.

10. Добавляем белый йогурт, перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и деликатно перемешиваем до однородности.

11. Собираем торт. Вращаем дно формы пищевой пленкой, а на борта выкладываем бордюрную ленту.

12. Выкладываем на дно бисквит, а сверху – свежую малину.

13. По центру выливаем йогуртовый мусс. Убираем в холодильник на 4-5 часов.

14 . Декорируем ягодами и подаем на стол.

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