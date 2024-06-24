Йогуртовый торт с малиной: готовим настоящее летнее наслаждение
Когда летом хочется чего-нибудь сладенького, попробуйте приготовить йогуртовый торт. Он легок, нежен на необычайно вкусный, то есть именно то, что нужно в жаркую погоду, когда душа требует праздника.
Как приготовить йогуртовый торт с малиной, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она отметила, что лучше всего это изделие сочетается с кокосовым бисквитом.
Ингредиенты для кокосового бисквита
- Белок – 3 шт
- Сахар – 40 гр
- Сахарная пудра – 50 гр
- Кокосовая стружка – 50 гр
- Мука – 15 гр
Ингредиенты для йогуртового мусса
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 80 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Желатин – 10 гр+50 мл воды
- Белый йогурт – 500 мл
- Сливки 30-33% – 300 мл
Ингредиенты для декора
- Малина – 400 гр
- Клубника – 300 гр
- Мята
Способ приготовления
1.Готовим кокосовый бисквит. Сахарную пудру смешиваем с кокосовой стружкой и мукой.
2. Белки взбиваем в пену, добавляем сахар и взбиваем к стойким пикам.
3. Белки осторожно соединяем с сухими ингредиентами.
4. Перекладываем тесто в форму диаметром 20 см, дно которой обернуто фольгой.
5. Выпекаем в течение 20-25 минут при 180 градусах.
6. Подмораживаем бисквит и достаем его из формы.
7. Готовим йогуртовый мусс. Заливаем водой желатин и оставляем на 15 минут.
8. Молоко с сахаром соединяем в сотейнике, добавляем крахмал. Доводим до кипения и провариваем 1 минуту помешивая.
9. Снимаем с огня, переливаем в миску, добавляем желатин и перемешиваем.
10. Добавляем белый йогурт, перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и деликатно перемешиваем до однородности.
11. Собираем торт. Вращаем дно формы пищевой пленкой, а на борта выкладываем бордюрную ленту.
12. Выкладываем на дно бисквит, а сверху – свежую малину.
13. По центру выливаем йогуртовый мусс. Убираем в холодильник на 4-5 часов.
14 . Декорируем ягодами и подаем на стол.
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