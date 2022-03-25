Ароматные пампушки с чесноком и зеленью – это просто идеальное дополнение к первым блюдам. Приготовить их проще простого. Благодаря удачному дрожжевому тесту на молоке пампушки получаются очень пышными и воздушными.

Украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусных пампушек с чесноком, дрожжевое тесто для которых готовится на молоке.

Ингредиенты:

молоко – 500 г (комнатной температуры)

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сухие дрожжи – 10 г

сахар – 4 ст. л.

соль – 2 ч. л.

желток – 4 шт

жирная сметана – 2 ст. л.

мука пшеничная – 1000-1200 г

Способ приготовления:

1. Смешать молоко, дрожжи, сахар и соль. Перемешать до однородности.

2. Добавить желтки и сметану. Перемешать.

3. Добавить муку и замесить тесто. Вымешивать примерно 15 минут. Накрыть и оставить, чтобы подошло.

4. Сформировать из теста пончики. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы выросли.

5. Смазать желтком и выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

6. После выпечки дать остыть 10-15 минут, после чего смазать маслом и чесноком. По желанию можно посыпать укропом.

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