К борщу и не только: как приготовить вкусные пампушки с чесноком на молоке
Ароматные пампушки с чесноком и зеленью – это просто идеальное дополнение к первым блюдам. Приготовить их проще простого. Благодаря удачному дрожжевому тесту на молоке пампушки получаются очень пышными и воздушными.
Украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусных пампушек с чесноком, дрожжевое тесто для которых готовится на молоке.
Ингредиенты:
молоко – 500 г (комнатной температуры)
сухие дрожжи – 10 г
сахар – 4 ст. л.
соль – 2 ч. л.
желток – 4 шт
жирная сметана – 2 ст. л.
мука пшеничная – 1000-1200 г
Способ приготовления:
1. Смешать молоко, дрожжи, сахар и соль. Перемешать до однородности.
2. Добавить желтки и сметану. Перемешать.
3. Добавить муку и замесить тесто. Вымешивать примерно 15 минут. Накрыть и оставить, чтобы подошло.
4. Сформировать из теста пончики. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы выросли.
5. Смазать желтком и выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
6. После выпечки дать остыть 10-15 минут, после чего смазать маслом и чесноком. По желанию можно посыпать укропом.
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