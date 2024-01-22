К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.
Что обязательно должно быть подано в вкусный, наваристый домашний борщ? Нет, не рюмка водки, хотя и ее можно, а вкусные, ароматные и рыхлые пампушки с чесноком. Именно с ними домашний борщ станет настоящим творением искусства.
Как приготовить идеальные чесночные пампушки в Instagram рассказала фудблогер с ником smakoluk.ua. Она также добавила, что эти пампушки на опаре просто лучшие.
Ингредиенты для опары
- Вода – 500 мл
- Дрожжи – 50 гр
- Мука – 500 гр
Ингредиенты для теста
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 150 гр
- Мука – 500 гр
- Масло растительное – 120 мл
Ингредиенты для заливки
- Чеснок – 8 зуб
- Масло растительное – 100 мл
- Соль – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления
1. К готовой опаре добавляем соль, сахар, муку и растительное масло. Вымешиваем до однородности.
2. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.
3. Формируем пампушки, накрываем пищевой пленкой и оставляем еще на 1 час.
4. Желток смешиваем с 1 ст.л. молока и смазываем пампушки.
5. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем в течение 25-35 минут.
6. Выключаем духовку и оставляем там пампушки еще на 10 минут.
7. Вынимаем пампушки и поливаем заливкой. Для приготовления заливки достаточно просто смешать все ингредиенты.
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