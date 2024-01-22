Что обязательно должно быть подано в вкусный, наваристый домашний борщ? Нет, не рюмка водки, хотя и ее можно, а вкусные, ароматные и рыхлые пампушки с чесноком. Именно с ними домашний борщ станет настоящим творением искусства.

Как приготовить идеальные чесночные пампушки в Instagram рассказала фудблогер с ником smakoluk.ua. Она также добавила, что эти пампушки на опаре просто лучшие.

Ингредиенты для опары

Вода – 500 мл

Дрожжи – 50 гр

Мука – 500 гр

Видео дня

Ингредиенты для теста

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 150 гр

Мука – 500 гр

Масло растительное – 120 мл

Ингредиенты для заливки

Чеснок – 8 зуб

Масло растительное – 100 мл

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления

1. К готовой опаре добавляем соль, сахар, муку и растительное масло. Вымешиваем до однородности.

2. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

3. Формируем пампушки, накрываем пищевой пленкой и оставляем еще на 1 час.

4. Желток смешиваем с 1 ст.л. молока и смазываем пампушки.

5. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем в течение 25-35 минут.

6. Выключаем духовку и оставляем там пампушки еще на 10 минут.

7. Вынимаем пампушки и поливаем заливкой. Для приготовления заливки достаточно просто смешать все ингредиенты.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты пампушек: