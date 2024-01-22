К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
54
К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.

Что обязательно должно быть подано в вкусный, наваристый домашний борщ? Нет, не рюмка водки, хотя и ее можно, а вкусные, ароматные и рыхлые пампушки с чесноком. Именно с ними домашний борщ станет настоящим творением искусства.

Как приготовить идеальные чесночные пампушки в Instagram рассказала фудблогер с ником smakoluk.ua. Она также добавила, что эти пампушки на опаре просто лучшие.

К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.

Ингредиенты для опары

  • Вода – 500 мл
  • Дрожжи – 50 гр
  • Мука – 500 гр
Видео дня

Ингредиенты для теста

  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 150 гр
  • Мука – 500 гр
  • Масло растительное – 120 мл

Ингредиенты для заливки

  • Чеснок – 8 зуб
  • Масло растительное – 100 мл
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.

Способ приготовления

1. К готовой опаре добавляем соль, сахар, муку и растительное масло. Вымешиваем до однородности.

2. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

3. Формируем пампушки, накрываем пищевой пленкой и оставляем еще на 1 час.

К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.

4. Желток смешиваем с 1 ст.л. молока и смазываем пампушки.

5. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем в течение 25-35 минут.

6. Выключаем духовку и оставляем там пампушки еще на 10 минут.

7. Вынимаем пампушки и поливаем заливкой. Для приготовления заливки достаточно просто смешать все ингредиенты.

К борщу: как приготовить идеальные пончики с чесноком.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты пампушек:

Сейчас мы готовим

Все рецепты