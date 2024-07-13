К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша
Такие тефтели точно не будут сухими, поэтому станут идеальным дополнением к любому гарниру. Изделия тушатся в соусе, поэтому получаются очень мягкими и сочными. Фарш можно выбрать любой.
Идея приготовления сочных тефтельок из фарша к картофелю или гречихе опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Прекрасным дополнением будет свежий салат.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 шт.
- вареный рис – 100 г
- яйца – 1 шт.
- крахмал – 1 ст.л.
- мука
- специи: соль, перец
Ингредиенты для поджарки:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1/2
- томатный соус – 2 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- горячая вода – 0,5 л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи.
2. Отлично перемешать.
3. Влажными руками сформировать тефтели и каждую из них обвалять в муке.
4. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжарить морковь с луком до мягкости.
5. Добавить томатный соус и сметану.
6. Далее всыпать муку, быстро перемешать.
7. Залить горячей водой.
8. Добавить специи, перемешать и выложить тефтели.
9. Через 10 минут перевернуть на другую сторону и тушить под крышкой минут 20.
10. Готовое блюдо просыпать зеленью.
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