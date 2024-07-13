К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

Такие тефтели точно не будут сухими, поэтому станут идеальным дополнением к любому гарниру. Изделия тушатся в соусе, поэтому получаются очень мягкими и сочными. Фарш можно выбрать любой.

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Идея приготовления сочных тефтельок из фарша к картофелю или гречихе опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Прекрасным дополнением будет свежий салат.

К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1 шт.
  • вареный рис – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • мука
  • специи: соль, перец

Ингредиенты для поджарки:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1/2
  • томатный соус – 2 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • горячая вода – 0,5 л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

1. К фаршу добавить нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи.

2. Отлично перемешать.

3. Влажными руками сформировать тефтели и каждую из них обвалять в муке.

К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

4. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжарить морковь с луком до мягкости.

5. Добавить томатный соус и сметану.

6. Далее всыпать муку, быстро перемешать.

К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

7. Залить горячей водой.

8. Добавить специи, перемешать и выложить тефтели.

К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

9. Через 10 минут перевернуть на другую сторону и тушить под крышкой минут 20.

10. Готовое блюдо просыпать зеленью.

К гречке, картофелю и рису: как приготовить сочные тефтели из фарша

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