Такие тефтели точно не будут сухими, поэтому станут идеальным дополнением к любому гарниру. Изделия тушатся в соусе, поэтому получаются очень мягкими и сочными. Фарш можно выбрать любой.

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Идея приготовления сочных тефтельок из фарша к картофелю или гречихе опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Прекрасным дополнением будет свежий салат.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 шт.

вареный рис – 100 г

яйца – 1 шт.

крахмал – 1 ст.л.

мука

специи: соль, перец

Ингредиенты для поджарки:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1/2

томатный соус – 2 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

горячая вода – 0,5 л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи.

2. Отлично перемешать.

3. Влажными руками сформировать тефтели и каждую из них обвалять в муке.

4. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжарить морковь с луком до мягкости.

5. Добавить томатный соус и сметану.

6. Далее всыпать муку, быстро перемешать.

7. Залить горячей водой.

8. Добавить специи, перемешать и выложить тефтели.

9. Через 10 минут перевернуть на другую сторону и тушить под крышкой минут 20.

10. Готовое блюдо просыпать зеленью.

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