Вместо котлет и отбивных лучше будет приготовить сытные куриные рулетики в духовке. Внутри изделий грибная начинка, поэтому блюдо будет очень сочным. Идеально сделать к гречке, макаронам и любой каше на обед.

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Идея приготовления вкусных куриных рулетиков с грибами на обед опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Можно добавить свежий салат.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

шампиньоны – 500 г

соль, перец, копченая паприка

лук – 1 шт.

крем-сыр филадельфия

Способ приготовления:

1. Филе разрезать на пластины.

2. Отбить, добавить соль.

3. Перец и копченую паприку.

4. Шампиньоны помыть, нарезать квадратиками.

5. Обжарить на разогретой сковороде.

6. Пока не выпарится весь сок, добавить нарезанный лук и специи.

7. Жарить до золотистого цвета.

8. Сформировать рулетики: каждый кусочек отбитого мяса смазать кремом-сыром, добавить одну столовую ложку грибов, закрутить в рулетик.

9. Выложить в форму, немного смазать растительным маслом.

10. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

11. Подавать с любимым гарниром.

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