К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед
Вместо котлет и отбивных лучше будет приготовить сытные куриные рулетики в духовке. Внутри изделий грибная начинка, поэтому блюдо будет очень сочным. Идеально сделать к гречке, макаронам и любой каше на обед.
Идея приготовления вкусных куриных рулетиков с грибами на обед опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Можно добавить свежий салат.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- шампиньоны – 500 г
- соль, перец, копченая паприка
- лук – 1 шт.
- крем-сыр филадельфия
Способ приготовления:
1. Филе разрезать на пластины.
2. Отбить, добавить соль.
3. Перец и копченую паприку.
4. Шампиньоны помыть, нарезать квадратиками.
5. Обжарить на разогретой сковороде.
6. Пока не выпарится весь сок, добавить нарезанный лук и специи.
7. Жарить до золотистого цвета.
8. Сформировать рулетики: каждый кусочек отбитого мяса смазать кремом-сыром, добавить одну столовую ложку грибов, закрутить в рулетик.
9. Выложить в форму, немного смазать растительным маслом.
10. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
11. Подавать с любимым гарниром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: