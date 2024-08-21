К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

Вместо котлет и отбивных лучше будет приготовить сытные куриные рулетики в духовке. Внутри изделий грибная начинка, поэтому блюдо будет очень сочным. Идеально сделать к гречке, макаронам и любой каше на обед.

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Идея приготовления вкусных куриных рулетиков с грибами на обед опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Можно добавить свежий салат.

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • шампиньоны – 500 г
  • соль, перец, копченая паприка
  • лук – 1 шт.
  • крем-сыр филадельфия

Способ приготовления:

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

1. Филе разрезать на пластины.

2. Отбить, добавить соль.

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

3. Перец и копченую паприку.

4. Шампиньоны помыть, нарезать квадратиками.

5. Обжарить на разогретой сковороде.

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

6. Пока не выпарится весь сок, добавить нарезанный лук и специи.

7. Жарить до золотистого цвета.

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

8. Сформировать рулетики: каждый кусочек отбитого мяса смазать кремом-сыром, добавить одну столовую ложку грибов, закрутить в рулетик.

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

9. Выложить в форму, немного смазать растительным маслом.

К гречке, картофелю или макаронам: как приготовить сочные рулетики из филе на обед

10. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

11. Подавать с любимым гарниром.

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