Чтобы обед был действительно сытным, к каше или картофелю нужно что-то мясное. На этот случай отлично подходят тушеные фрикадельки на сковороде. Они очень быстро готовятся и получаются сочными.

Идея приготовления сытных фрикаделек для обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Можете выбрать к ним хоть какой гарнир.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе (или другой) – 500 г.

лук – 2 шт.

соль, перец, паприка, карри – по вкусу

масло для жарки – 10 г

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Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

тертые помидоры (или томатная паста) – 400 г

соль, перец, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Фарш, лук и специи тщательно перемешать, сформовать фрикадельки.

2. Обжарить до готовности на капли масла под крышкой.

3. Отдельно обжарить лук с морковью. После размягчения добавляем помидоры.

4. Тушить несколько минут.

5. Добавить в фрикадельки.

6. Готовить под крышкой еще 5-10 минут.

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