К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
198
К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

Чтобы обед был действительно сытным, к каше или картофелю нужно что-то мясное. На этот случай отлично подходят тушеные фрикадельки на сковороде. Они очень быстро готовятся и получаются сочными.

Идея приготовления сытных фрикаделек для обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Можете выбрать к ним хоть какой гарнир.

К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе (или другой) – 500 г.
  • лук – 2 шт.
  • соль, перец, паприка, карри – по вкусу
  • масло для жарки – 10 г
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Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • тертые помидоры (или томатная паста) – 400 г
  • соль, перец, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

1. Фарш, лук и специи тщательно перемешать, сформовать фрикадельки.

2. Обжарить до готовности на капли масла под крышкой.

К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

3. Отдельно обжарить лук с морковью. После размягчения добавляем помидоры.

4. Тушить несколько минут.

К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

5. Добавить в фрикадельки.

6. Готовить под крышкой еще 5-10 минут.

К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде

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