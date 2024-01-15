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К картошке, гречке и рису: сочные фрикадельки для обеда на сковороде
Чтобы обед был действительно сытным, к каше или картофелю нужно что-то мясное. На этот случай отлично подходят тушеные фрикадельки на сковороде. Они очень быстро готовятся и получаются сочными.
Идея приготовления сытных фрикаделек для обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Можете выбрать к ним хоть какой гарнир.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе (или другой) – 500 г.
- лук – 2 шт.
- соль, перец, паприка, карри – по вкусу
- масло для жарки – 10 г
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- тертые помидоры (или томатная паста) – 400 г
- соль, перец, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Фарш, лук и специи тщательно перемешать, сформовать фрикадельки.
2. Обжарить до готовности на капли масла под крышкой.
3. Отдельно обжарить лук с морковью. После размягчения добавляем помидоры.
4. Тушить несколько минут.
5. Добавить в фрикадельки.
6. Готовить под крышкой еще 5-10 минут.
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