Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное на обед или ужин, рецепт фрикаделек однозначно подойдет. С ними можно сварить вкуснейший суп, использовать как дополнение к гарниру, или приготовить в соусе и подавать как самостоятельное блюдо.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фрикаделек из куриного фарша в грибном соусе.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

лук – 1 шт

панировочные сухари – 100 г

яйца – 1 шт

полутвердый сыр – 70 г

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зеленая петрушка

соль, перец

Соус:

шампиньоны – 300 г

чеснок – 2 зубчика

сливки – 300 мл

мука – 1 ст. л.

соль, перец

Способ рычания:

1. Лук и петрушку измельчить.

2. Сыр натереть на терке.

3. Смешать фарш, сыр, лук, петрушку, яйцо, панировочные сухари, соль, перец.

4. Влажными руками сформировать шарики. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

6. Для соуса порезать грибы и чеснок. Обжарить на оливковом масле 5-6 минут.

7. К теплым сливкам добавить муку, соль, перец. Получившуюся массу добавить к грибам. Готовить до загустения.

8. Готовые фрикадельки залить соусом и запекать еще 10 минут.

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