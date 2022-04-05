К кашам и макаронам: как приготовить фрикадельки из куриного фарша за 30 минут
Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное на обед или ужин, рецепт фрикаделек однозначно подойдет. С ними можно сварить вкуснейший суп, использовать как дополнение к гарниру, или приготовить в соусе и подавать как самостоятельное блюдо.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фрикаделек из куриного фарша в грибном соусе.
Ингредиенты:
куриный фарш – 500 г
лук – 1 шт
панировочные сухари – 100 г
яйца – 1 шт
полутвердый сыр – 70 г
зеленая петрушка
соль, перец
Соус:
шампиньоны – 300 г
чеснок – 2 зубчика
сливки – 300 мл
мука – 1 ст. л.
соль, перец
Способ рычания:
1. Лук и петрушку измельчить.
2. Сыр натереть на терке.
3. Смешать фарш, сыр, лук, петрушку, яйцо, панировочные сухари, соль, перец.
4. Влажными руками сформировать шарики. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
6. Для соуса порезать грибы и чеснок. Обжарить на оливковом масле 5-6 минут.
7. К теплым сливкам добавить муку, соль, перец. Получившуюся массу добавить к грибам. Готовить до загустения.
8. Готовые фрикадельки залить соусом и запекать еще 10 минут.
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