К кашам, пюре и макаронам: ароматный мясной гуляш со специями на сковороде
Из мяса можно готовить не только котлеты и отбивные, но еще и сытные закуски, салаты, а также гуляш, который станет отличным дополнением к к пюре, макаронам и кашам.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного гуляша из телятины, с овощами и специями.
Ингредиенты:
- 500-600 граммов телятины (у меня яблочко, можно мякоть, ошеек)
- 1 луковица
- растительное масло для жарки
- сливочное масло
- 2 столовые ложки муки
- лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи
- 3 чайные ложки томатной пасты
- 450 мл. воды
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и обжарьте до готовности.
2. Далее добавьте порезанную на небольшие кусочки телятину, посолите, добавьте специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарьте 20 минут.
3. Смешайте томатную пасту с прохладной водой.
3. К поджаренной телятине добавьте муку и хорошо перемешайте, влейте соус, добавьте лавровый лист и томите гуляш под крышкой до мягкого состояния 1,5 часа периодически размешивая.
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