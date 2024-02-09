Из мяса можно готовить не только котлеты и отбивные, но еще и сытные закуски, салаты, а также гуляш, который станет отличным дополнением к к пюре, макаронам и кашам.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного гуляша из телятины, с овощами и специями.

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Ингредиенты:

500-600 граммов телятины (у меня яблочко, можно мякоть, ошеек)

1 луковица

растительное масло для жарки

сливочное масло

2 столовые ложки муки

лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи

3 чайные ложки томатной пасты

450 мл. воды

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и обжарьте до готовности.

2. Далее добавьте порезанную на небольшие кусочки телятину, посолите, добавьте специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарьте 20 минут.

3. Смешайте томатную пасту с прохладной водой.

3. К поджаренной телятине добавьте муку и хорошо перемешайте, влейте соус, добавьте лавровый лист и томите гуляш под крышкой до мягкого состояния 1,5 часа периодически размешивая.

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