К кашам, пюре и макаронам: ароматный мясной гуляш со специями на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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К кашам, пюре и макаронам: ароматный мясной гуляш со специями на сковороде

Из мяса можно готовить не только котлеты и отбивные, но еще и сытные закуски, салаты, а также гуляш, который станет отличным дополнением к к пюре, макаронам и кашам.

Как правильно приготовить вкусный гуляш

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного гуляша из телятины, с овощами и специями. 

Рецепт гуляша
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Ингредиенты: 

  • 500-600 граммов телятины (у меня яблочко, можно мякоть, ошеек)
  • 1 луковица
  • растительное масло для жарки
  • сливочное масло
  • 2 столовые ложки муки
  • лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи
  • 3 чайные ложки томатной пасты
  • 450 мл. воды

Способ приготовления: 

1. Нарежьте лук и обжарьте до готовности.

Лук с мясом

2. Далее добавьте порезанную на небольшие кусочки телятину, посолите, добавьте специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарьте 20 минут.

Приготовление мяса

3. Смешайте томатную пасту с прохладной водой.

Соус для блюда

3. К поджаренной телятине добавьте муку и хорошо перемешайте, влейте соус, добавьте лавровый лист и томите гуляш под крышкой до мягкого состояния 1,5 часа периодически размешивая. 

Готовый гуляш

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