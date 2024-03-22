Сосиски могут быть отличным дополнением к кашам, пюре, макаронам. Еще их можно жарить и тушить с соусом и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок с луком, морковью, перцем и томатной пастой.

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Ингредиенты:

сосиски – 6 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

соль – щепотка

сахар – 1 ч. л.

вода – 400 мл

томатная паста – 1 ст. л.

мука – 1 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте до золотистости лук, перец и морковь и добавьте сахар и соль.

2. Добавьте муку, пару минут обжарьте и добавьте томатную пасту.

3. Через пару минут добавьте сосиски и налейте воду. Тушите на маленьком огне до однородности.

4. Посыпьте зеленью и подавайте с картошкой.

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