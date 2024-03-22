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К кашам, пюре и макаронам: тушеные сосиски с томатным соусом и овощами
Сосиски могут быть отличным дополнением к кашам, пюре, макаронам. Еще их можно жарить и тушить с соусом и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок с луком, морковью, перцем и томатной пастой.
Ингредиенты:
- сосиски – 6 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 1 ч. л.
- вода – 400 мл
- томатная паста – 1 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарьте до золотистости лук, перец и морковь и добавьте сахар и соль.
2. Добавьте муку, пару минут обжарьте и добавьте томатную пасту.
3. Через пару минут добавьте сосиски и налейте воду. Тушите на маленьком огне до однородности.
4. Посыпьте зеленью и подавайте с картошкой.
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