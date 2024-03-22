К кашам, пюре и макаронам: тушеные сосиски с томатным соусом и овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Сосиски могут быть отличным дополнением к кашам, пюре, макаронам. Еще их можно жарить и тушить с соусом и овощами. 

Как вкусно приготовить сосиски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок с луком, морковью, перцем и томатной пастой. 

Рецепт сосисок
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Ингредиенты: 

  • сосиски – 6 шт
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт. 
  • перец – 1 шт. 
  • соль – щепотка
  • сахар – 1 ч. л. 
  • вода – 400 мл
  • томатная паста – 1 ст. л. 
  • мука – 1 ст. л. 
  • зелень

Способ приготовления: 

1. На растительном масле обжарьте до золотистости лук, перец и морковь и добавьте сахар и соль.

Жареные овощи

2. Добавьте муку, пару минут обжарьте и добавьте томатную пасту.

Приготовление овощей для блюда

3. Через пару минут добавьте сосиски и налейте воду. Тушите на маленьком огне до однородности. 

Сосиски с овощами

4. Посыпьте зеленью и подавайте с картошкой.

Готовое блюдо

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