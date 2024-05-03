Традиционно гуляш готовят в кастрюле или сковородке. Но мясо будет более диетичное, если запечь его в духовке. При этом, блюдо получится достаточно сочным, прекрасно подойдет к каше или макаронам.

Идея приготовления гуляша к каше и картофелю в духовке опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. В составе много овощей и специй.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг.

картофель – 1 кг.

лук репчатый – 2 шт.

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чеснок – 3 зубчика

мука – 2 ст.л.

томатная паста – 3 ст.л.

масло – 3 ст.л.

вода для разведения томатной пасты – 500 мл.

лавровый лист – 3 шт.

соль перец

Способ приготовления:

1. В форму для запекания положить нарезанные мясо и овощи.

2. Посыпать мукой.

3. Полить растительным маслом.

4. Томатную пасту разбавить водой.

5. Полить мясо и овощи, перемешать.

6. Накрываем крышкой (фольгой) и отправить в духовку на 2,5 часа при температуре 200 градусов.

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