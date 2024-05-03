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К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке
Традиционно гуляш готовят в кастрюле или сковородке. Но мясо будет более диетичное, если запечь его в духовке. При этом, блюдо получится достаточно сочным, прекрасно подойдет к каше или макаронам.
Идея приготовления гуляша к каше и картофелю в духовке опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. В составе много овощей и специй.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг.
- картофель – 1 кг.
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- мука – 2 ст.л.
- томатная паста – 3 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
- вода для разведения томатной пасты – 500 мл.
- лавровый лист – 3 шт.
- соль перец
Способ приготовления:
1. В форму для запекания положить нарезанные мясо и овощи.
2. Посыпать мукой.
3. Полить растительным маслом.
4. Томатную пасту разбавить водой.
5. Полить мясо и овощи, перемешать.
6. Накрываем крышкой (фольгой) и отправить в духовку на 2,5 часа при температуре 200 градусов.
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