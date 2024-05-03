К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

Традиционно гуляш готовят в кастрюле или сковородке. Но мясо будет более диетичное, если запечь его в духовке. При этом, блюдо получится достаточно сочным, прекрасно подойдет к каше или макаронам.

Идея приготовления гуляша к каше и картофелю в духовке опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. В составе много овощей и специй.

К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

Ингредиенты:

  • мясо – 1 кг.
  • картофель – 1 кг.
  • лук репчатый – 2 шт.
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  • чеснок – 3 зубчика
  • мука – 2 ст.л.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • вода для разведения томатной пасты – 500 мл.
  • лавровый лист – 3 шт.
  • соль перец

Способ приготовления:

К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

1. В форму для запекания положить нарезанные мясо и овощи.

2. Посыпать мукой.

К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

3. Полить растительным маслом.

4. Томатную пасту разбавить водой.

К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

5. Полить мясо и овощи, перемешать.

6. Накрываем крышкой (фольгой) и отправить в духовку на 2,5 часа при температуре 200 градусов.

К каше, картошке и рису: идеальный мясной гуляш в духовке

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