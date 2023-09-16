Видео дня
К любому гарниру: тушеное мясо с грибами и сметаной
Из свинины можно приготовить вкусные и сытные котлеты, отбивные, а также крученики, подливу и добавить в салаты. Стоит отметить, что свинина может быть твердой и жесткой, поэтому ее нужно не просто жарить на сковороде, а протушить.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом тушеной свинины с шампиньонами, луком м сметаной, которое будет очень сытным.
Ингредиенты:
- Свинина
- Шампиньоны
- Лук
- Домашняя сметана
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо кубиком, обжарьте до мягкости.
2. Лук и грибы обжарьте до мягкости, добавьте мясо, специи и тушите под крышкой. После добавьте сметану и тушите.
Готовое блюдо присыпьте зеленью.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: