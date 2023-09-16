К любому гарниру: тушеное мясо с грибами и сметаной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
108
Рецепт блюда

Из свинины можно приготовить вкусные и сытные котлеты, отбивные, а также крученики, подливу и добавить в салаты. Стоит отметить, что свинина может быть твердой и жесткой, поэтому ее нужно не просто жарить на сковороде, а протушить. 

Тушеная свинина с грибами и сметаной

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом тушеной свинины с шампиньонами, луком м сметаной, которое будет очень сытным.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • Свинина
  • Шампиньоны
  • Лук
  • Домашняя сметана

Способ приготовления: 

1. Порежьте мясо кубиком, обжарьте до мягкости. 

Жареное мясо

2. Лук и грибы обжарьте до мягкости, добавьте мясо, специи и тушите под крышкой. После добавьте сметану и тушите.

Жареное мясо с луком

Готовое блюдо присыпьте зеленью. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты