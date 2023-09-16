Из свинины можно приготовить вкусные и сытные котлеты, отбивные, а также крученики, подливу и добавить в салаты. Стоит отметить, что свинина может быть твердой и жесткой, поэтому ее нужно не просто жарить на сковороде, а протушить.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом тушеной свинины с шампиньонами, луком м сметаной, которое будет очень сытным.

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Ингредиенты:

Свинина

Шампиньоны

Лук

Домашняя сметана

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо кубиком, обжарьте до мягкости.

2. Лук и грибы обжарьте до мягкости, добавьте мясо, специи и тушите под крышкой. После добавьте сметану и тушите.

Готовое блюдо присыпьте зеленью.

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