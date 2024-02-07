Макароны, каша или картофель просто в отварном виде получаются достаточно сухими. Поэтому наилучшим вариантом будет приготовить к такому гарниру мясную подливку. Блюдо можно подавать даже без котлеты или отбивной.

Идея приготовления универсального мясного подлива к каше и макаронам опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Способ приготовления:

1. Нарезать 1.5 шт куриного филе.

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2. Измельчить 1 луковицу.

3. Измельчить 1 морковку.

4. Измельчить 2 зубчика чеснока.

5. Обжарить нарезанные компоненты.

6. Добавить специи.

7. Влить 1 ст.л. соевого соуса.

8. Добавить 3 ст.л. сметаны, перемешать.

9. Влить полстакана воды и тушить до готовности.

10. В конце ввести 2 ч.л. крахмала, разбавленного в холодной воде.

11. Выключить.

12. Добавлять к макаронам или любой каше.

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