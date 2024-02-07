К макаронам, картофелю и каше: как приготовить универсальную мясную подливу
Макароны, каша или картофель просто в отварном виде получаются достаточно сухими. Поэтому наилучшим вариантом будет приготовить к такому гарниру мясную подливку. Блюдо можно подавать даже без котлеты или отбивной.
Идея приготовления универсального мясного подлива к каше и макаронам опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Ингредиенты очень простые.
Способ приготовления:
1. Нарезать 1.5 шт куриного филе.
2. Измельчить 1 луковицу.
3. Измельчить 1 морковку.
4. Измельчить 2 зубчика чеснока.
5. Обжарить нарезанные компоненты.
6. Добавить специи.
7. Влить 1 ст.л. соевого соуса.
8. Добавить 3 ст.л. сметаны, перемешать.
9. Влить полстакана воды и тушить до готовности.
10. В конце ввести 2 ч.л. крахмала, разбавленного в холодной воде.
11. Выключить.
12. Добавлять к макаронам или любой каше.
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