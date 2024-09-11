К мясу, котлетам, макаронам, пюре и кашам: универсальная подлива за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
К мясу, котлетам, макаронам, пюре и кашам: универсальная подлива за 5 минут

Для того, чтобы пресные котлеты и тефтели, фрикадельки были сочными и вкусными, их лучше всего готовить с подливой. Готовить ее можно из грибов, муки, сливок, сметаны, сыра, томатной пасты.

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Вкусная подлива

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной грибной подливы, с томатной пастой и зеленью.

Рецепт подливы

Ингредиенты:

  • 20 г. сливочного масла
  • 1 луковица
  • 7-8 шампиньонов
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. муки
  • паприка, черный перец, соль
  • 350-400 мл. воды
  • зелень

Способ приготовления:

1. На сковородку отправляем сливочное масло и обжариваем на нем мелко нарезанный лук с шампиньонами 8-10 минут.

Грибы и лук

2. Добавьте томатную пасту, муку, специи, соль, перемешайте и залейте водой.

Приготовление подливы

3. Отправьте в подливу котлеты или тефтели и тушите под крышкой на среднем огне 15 минут. В конце посыпаем зеленью!

Подлива с котлетами

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