Видео дня
К мясу, котлетам, макаронам, пюре и кашам: универсальная подлива за 5 минут
Для того, чтобы пресные котлеты и тефтели, фрикадельки были сочными и вкусными, их лучше всего готовить с подливой. Готовить ее можно из грибов, муки, сливок, сметаны, сыра, томатной пасты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной грибной подливы, с томатной пастой и зеленью.
Ингредиенты:
- 20 г. сливочного масла
- 1 луковица
- 7-8 шампиньонов
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. муки
- паприка, черный перец, соль
- 350-400 мл. воды
- зелень
Способ приготовления:
1. На сковородку отправляем сливочное масло и обжариваем на нем мелко нарезанный лук с шампиньонами 8-10 минут.
2. Добавьте томатную пасту, муку, специи, соль, перемешайте и залейте водой.
3. Отправьте в подливу котлеты или тефтели и тушите под крышкой на среднем огне 15 минут. В конце посыпаем зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: