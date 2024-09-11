Для того, чтобы пресные котлеты и тефтели, фрикадельки были сочными и вкусными, их лучше всего готовить с подливой. Готовить ее можно из грибов, муки, сливок, сметаны, сыра, томатной пасты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной грибной подливы, с томатной пастой и зеленью.

Ингредиенты:

20 г. сливочного масла

1 луковица

7-8 шампиньонов

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. муки

паприка, черный перец, соль

350-400 мл. воды

зелень

Способ приготовления:

1. На сковородку отправляем сливочное масло и обжариваем на нем мелко нарезанный лук с шампиньонами 8-10 минут.

2. Добавьте томатную пасту, муку, специи, соль, перемешайте и залейте водой.

3. Отправьте в подливу котлеты или тефтели и тушите под крышкой на среднем огне 15 минут. В конце посыпаем зеленью!

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