Заливные пироги – лучшая альтернатива пиццы, а также хлеба. Готовить их можно с разными начинками, начиная овощными, заканчивая мясом и рыбой.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами, который готовится очень быстро и просто.

Видео дня

Ингредиенты:

слоеное тесто – 400 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

шампиньоны – 500 г

сливки – 50 г

сыр Фета – 70 г

мускатный орех – 0,25 ч. л.

орегано – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы очистите и порежьте слайсами, лук кубиком, обжарьте лук на сливочном масле, добавьте грибы и жарьте до готовности. Посолите, поперчите.

2. Тесто выложите в форму 22-24 см, остатки обрежьте, выложите начинку.

3. К яйцам и сливкам добавьте соль, перец, мускатный орех. Сбейте до однородности и залейте грибы.

4. Сверху раскрошите сыр, посыпьте орегано и выпекайте 30 минут при 180 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: