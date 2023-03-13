К первым блюдам: быстрый заливной грибной пирог на слоеном тесте
Заливные пироги – лучшая альтернатива пиццы, а также хлеба. Готовить их можно с разными начинками, начиная овощными, заканчивая мясом и рыбой.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами, который готовится очень быстро и просто.
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Ингредиенты:
- слоеное тесто – 400 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- шампиньоны – 500 г
- сливки – 50 г
- сыр Фета – 70 г
- мускатный орех – 0,25 ч. л.
- орегано – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы очистите и порежьте слайсами, лук кубиком, обжарьте лук на сливочном масле, добавьте грибы и жарьте до готовности. Посолите, поперчите.
2. Тесто выложите в форму 22-24 см, остатки обрежьте, выложите начинку.
3. К яйцам и сливкам добавьте соль, перец, мускатный орех. Сбейте до однородности и залейте грибы.
4. Сверху раскрошите сыр, посыпьте орегано и выпекайте 30 минут при 180 С.
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