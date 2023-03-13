К первым блюдам: быстрый заливной грибной пирог на слоеном тесте

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Рецепт пирога

Заливные пироги – лучшая альтернатива пиццы, а также хлеба. Готовить их можно с разными начинками, начиная овощными, заканчивая мясом и рыбой. 

Элементарный заливной пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами, который готовится очень быстро и просто. 

Вкусный пирог с начинкой
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 400 г 
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • шампиньоны – 500 г
  • сливки – 50 г
  • сыр Фета – 70 г
  • мускатный орех – 0,25 ч. л. 
  • орегано – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Грибы очистите и порежьте слайсами, лук кубиком, обжарьте лук на сливочном масле, добавьте грибы и жарьте до готовности. Посолите, поперчите.

Жареные грибы

2. Тесто выложите в форму 22-24 см, остатки обрежьте, выложите начинку. 

Начинка для пирога

3. К яйцам и сливкам добавьте соль, перец, мускатный орех. Сбейте до однородности и залейте грибы. 

Приготовление пирога

4. Сверху раскрошите сыр, посыпьте орегано и выпекайте 30 минут при 180 С. 

Вкусный домашний пирог с соленой начинкой

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