К пюре, макаронам и кашам: мясной гуляш с грибами и сливками

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
90
К пюре, макаронам и кашам: мясной гуляш с грибами и сливками

Гуляш всегда готовится из мяса, но, можно использовать не только свинину, но и куриное мясо. Для того, чтобы гуляш был густым, добавьте сливки, жареные грибы. 

Из чего приготовить вкусный гуляш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша из мяса, грибов и сливок. 

Рецепт гуляша

Ингредиенты: 

  • 500 г свинной вырезки
  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 мл сливок 30-33%
  • 100 мл воды
  • 2-3 ст л соевого соуса
  • специи
  • зелень

Способ приготовления:

1. Свинину порежьте на кусочки и обжарьте на сковороде.  

Мясо для блюда

2. Далее к мясу добавьте грибы, обжарьте измельченный чеснок и лук, добавьте в мясо. Обжарьте 1-2 минут и влейте сливки с водой.

Приготовление гуляша

3. Добавьте любимые специи и тушите на медленном огне еще 10 минут до загустения соуса.

Присыпьте зеленью и можно есть!

Готовый гуляш

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