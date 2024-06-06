Гуляш всегда готовится из мяса, но, можно использовать не только свинину, но и куриное мясо. Для того, чтобы гуляш был густым, добавьте сливки, жареные грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша из мяса, грибов и сливок.

Ингредиенты:

500 г свинной вырезки

300 г шампиньонов

1 луковица

3 зубчика чеснока

100 мл сливок 30-33%

100 мл воды

2-3 ст л соевого соуса

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Свинину порежьте на кусочки и обжарьте на сковороде.

2. Далее к мясу добавьте грибы, обжарьте измельченный чеснок и лук, добавьте в мясо. Обжарьте 1-2 минут и влейте сливки с водой.

3. Добавьте любимые специи и тушите на медленном огне еще 10 минут до загустения соуса.

Присыпьте зеленью и можно есть!

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