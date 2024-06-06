К пюре, макаронам и кашам: мясной гуляш с грибами и сливками
Гуляш всегда готовится из мяса, но, можно использовать не только свинину, но и куриное мясо. Для того, чтобы гуляш был густым, добавьте сливки, жареные грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша из мяса, грибов и сливок.
Ингредиенты:
- 500 г свинной вырезки
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 100 мл сливок 30-33%
- 100 мл воды
- 2-3 ст л соевого соуса
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Свинину порежьте на кусочки и обжарьте на сковороде.
2. Далее к мясу добавьте грибы, обжарьте измельченный чеснок и лук, добавьте в мясо. Обжарьте 1-2 минут и влейте сливки с водой.
3. Добавьте любимые специи и тушите на медленном огне еще 10 минут до загустения соуса.
Присыпьте зеленью и можно есть!
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