Тефтели – идеальное блюдо для сытного обеда, а такж ужина. Основу для них можно готовить из куриного и любого мясного фарша. Стоит отметить, что в тефтели можно добавлять рис, булгур, а можно готовить и без.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мясных тефтелей с рисом и фаршем, которые будут идеальным вариантом для обеда и ужина.

Видео дня

Ингредиенты:

рис – 80 г

куриное филе – 600 г

лук – 100 г

яйцо – 1 шт.

специи: соль, перец, к курице – по вкусу

Для соуса:

сметана – 3 ст. л.

томатная паста – 2 ст. л.

мука – 1 ст. л.

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности. Филе пропустите через мясорубку. Лук измельчите в блендере на насадке "нож", лишнюю жидкость слейте. В фарш добавьте яйцо, лук, рис, специи, перемешайте до однородной массы.

2. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку и специи. Добавьте воду и размешайте до однородности.

3. Руками сформируйте тефтели и выложите в смазанную маслом сковородку. Залейте соусом, накройте крышкой и ставьте на средний огонь. Как закипит, уменьшите огонь и тушите 20 минут.

4. Готовые тефтели посыпьте по желанию рубленой зеленью.

Будет очень вкусно как самостоятельное блюдо, так и с гарниром!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: