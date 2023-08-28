К пюре, макаронам и кашам: сытные мясные тефтели для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вкусных тефтелей

Тефтели – идеальное блюдо для сытного обеда, а такж ужина. Основу для них можно готовить из куриного и любого мясного фарша. Стоит отметить, что в тефтели можно добавлять рис, булгур, а можно готовить и без. 

Тефтели с пюре

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мясных тефтелей с рисом и фаршем, которые будут идеальным вариантом для обеда и ужина. 

Рецепт тефтелей
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Ингредиенты: 

  • рис – 80 г
  • куриное филе – 600 г
  • лук – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • специи: соль, перец, к курице – по вкусу

Для соуса:

  • сметана – 3 ст. л.
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • мука – 1 ст. л. 
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу
  • вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности. Филе пропустите через мясорубку. Лук измельчите в блендере на насадке "нож", лишнюю жидкость слейте. В фарш добавьте яйцо, лук, рис, специи, перемешайте до однородной массы.

Тефтели из фарша с рисом

2. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку и специи. Добавьте воду и размешайте до однородности.

Томатная подливка к блюду

3. Руками сформируйте тефтели и выложите в смазанную маслом сковородку. Залейте соусом, накройте крышкой и ставьте на средний огонь. Как закипит, уменьшите огонь и тушите 20 минут. 

Приготовление тефтелей

4. Готовые тефтели посыпьте по желанию рубленой зеленью.

Домашние тефтели

Будет очень вкусно как самостоятельное блюдо, так и с гарниром!

Готовое блюдо

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