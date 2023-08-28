К пюре, макаронам и кашам: сытные мясные тефтели для ужина
Тефтели – идеальное блюдо для сытного обеда, а такж ужина. Основу для них можно готовить из куриного и любого мясного фарша. Стоит отметить, что в тефтели можно добавлять рис, булгур, а можно готовить и без.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мясных тефтелей с рисом и фаршем, которые будут идеальным вариантом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- рис – 80 г
- куриное филе – 600 г
- лук – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- специи: соль, перец, к курице – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 3 ст. л.
- томатная паста – 2 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- вода – 400 мл
Способ приготовления:
1. Рис отварите до полуготовности. Филе пропустите через мясорубку. Лук измельчите в блендере на насадке "нож", лишнюю жидкость слейте. В фарш добавьте яйцо, лук, рис, специи, перемешайте до однородной массы.
2. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку и специи. Добавьте воду и размешайте до однородности.
3. Руками сформируйте тефтели и выложите в смазанную маслом сковородку. Залейте соусом, накройте крышкой и ставьте на средний огонь. Как закипит, уменьшите огонь и тушите 20 минут.
4. Готовые тефтели посыпьте по желанию рубленой зеленью.
Будет очень вкусно как самостоятельное блюдо, так и с гарниром!
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