К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
351
К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

Котлеты отлично сочетаются с любым гарниром. Поэтому для обеда это именно то, что нужно. А если вы готовите изделия именно из филе – обязательно добавьте в жареную массу майонез, чтобы добавить сочности.

Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

Ингредиенты:

  • 2 шт куриного филе
  • 2 яйца
  • соль, перец, паприка (сладкая), сухой чеснок
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  • 2-3 ст.л. муки
  • 1 ст.л. майонеза

Способ приготовления:

К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

1. Нарезать куриное филе маленькими кусочками.

2. Добавить в филе все остальные ингредиенты.

К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

3. Тщательно перемешать.

К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

4. Оставить настояться 10 минут.

5. Жарить на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки.

К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда

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