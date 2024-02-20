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К пюре, макаронам и каше: сочные рубленые котлеты из курицы для сытного обеда
Котлеты отлично сочетаются с любым гарниром. Поэтому для обеда это именно то, что нужно. А если вы готовите изделия именно из филе – обязательно добавьте в жареную массу майонез, чтобы добавить сочности.
Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- 2 шт куриного филе
- 2 яйца
- соль, перец, паприка (сладкая), сухой чеснок
- 2-3 ст.л. муки
- 1 ст.л. майонеза
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе маленькими кусочками.
2. Добавить в филе все остальные ингредиенты.
3. Тщательно перемешать.
4. Оставить настояться 10 минут.
5. Жарить на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки.
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