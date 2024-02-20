Котлеты отлично сочетаются с любым гарниром. Поэтому для обеда это именно то, что нужно. А если вы готовите изделия именно из филе – обязательно добавьте в жареную массу майонез, чтобы добавить сочности.

Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

2 шт куриного филе

2 яйца

соль, перец, паприка (сладкая), сухой чеснок

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2-3 ст.л. муки

1 ст.л. майонеза

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе маленькими кусочками.

2. Добавить в филе все остальные ингредиенты.

3. Тщательно перемешать.

4. Оставить настояться 10 минут.

5. Жарить на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки.

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