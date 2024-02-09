К салатам, пасте и рыбе: полезный домашний "Песто" за 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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К салатам, пасте и рыбе: полезный домашний 'Песто' за 3 минуты

"Песто" – очень вкусный и пикантный соус, который может быть идеальным дополнением к овощам, а также он может быть альтернативой майонезу, растительным маслам. К тому же готовится очень быстро. 

Из чего приготовить песто

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса "Песто" из базилика, с лимонным соком и пармезаном. 

Рецепт соуса
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Ингредиенты: 

  • Зеленый базилик
  • Кедровые орешки – 30 г
  • Лимонный сок – 2 ст. л. 
  • Пармезан – 50 г (примерно полные 4 ст. л.)
  • Оливковое масло – 50 мл.(или подсолнечное)
  • 1-2 зубчика чеснока

Способ приготовления: 

1. Помойте базилик, переложите в чашу блендера, добавьте все ингредиенты и взбейте до однородности. 

Приготовление соуса

2. Переложите соус в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

Готовый соус

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