"Песто" – очень вкусный и пикантный соус, который может быть идеальным дополнением к овощам, а также он может быть альтернативой майонезу, растительным маслам. К тому же готовится очень быстро.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса "Песто" из базилика, с лимонным соком и пармезаном.

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Ингредиенты:

Зеленый базилик

Кедровые орешки – 30 г

Лимонный сок – 2 ст. л.

Пармезан – 50 г (примерно полные 4 ст. л.)

Оливковое масло – 50 мл.(или подсолнечное)

1-2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Помойте базилик, переложите в чашу блендера, добавьте все ингредиенты и взбейте до однородности.

2. Переложите соус в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

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