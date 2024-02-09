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К салатам, пасте и рыбе: полезный домашний "Песто" за 3 минуты
"Песто" – очень вкусный и пикантный соус, который может быть идеальным дополнением к овощам, а также он может быть альтернативой майонезу, растительным маслам. К тому же готовится очень быстро.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса "Песто" из базилика, с лимонным соком и пармезаном.
Ингредиенты:
- Зеленый базилик
- Кедровые орешки – 30 г
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Пармезан – 50 г (примерно полные 4 ст. л.)
- Оливковое масло – 50 мл.(или подсолнечное)
- 1-2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. Помойте базилик, переложите в чашу блендера, добавьте все ингредиенты и взбейте до однородности.
2. Переложите соус в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.
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