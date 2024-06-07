К шашлыку: закуска из маринованных помидоров с чесноком и соевым соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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К шашлыку: закуска из маринованных помидоров с чесноком и соевым соусом

Помидоры могут быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также летних супов. Еще из них можно готовить сок, соусы. 

Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих помидоров, с луком, чесноком и зеленью. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • помидоры 5 шт
  • лук 2 шт
  • зелень

Для соуса:

  • чеснок 2 зуб
  • 3 ст л масла
  • 1/3 ч л паприки
  • 1 ст л соевого соуса
  • 1 ст л лимонного сока
  • 1/2 ч л соли

Способ приготовления: 

1. Помидоры нарежьте кружочками, лук кольцами, зелень измельчите и выложите слоями в подходящую посуду.

Ингредиенты для закуски

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

Соус для приготовления закуски

3. Залейте им помидоры, накройте крышкой, оставьте на 30 минут в холодильнике. 

Готовая закуска

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