Помидоры могут быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также летних супов. Еще из них можно готовить сок, соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих помидоров, с луком, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

помидоры 5 шт

лук 2 шт

зелень

Для соуса:

чеснок 2 зуб

3 ст л масла

1/3 ч л паприки

1 ст л соевого соуса

1 ст л лимонного сока

1/2 ч л соли

Способ приготовления:

1. Помидоры нарежьте кружочками, лук кольцами, зелень измельчите и выложите слоями в подходящую посуду.

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

3. Залейте им помидоры, накройте крышкой, оставьте на 30 минут в холодильнике.

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