К шашлыку: закуска из маринованных помидоров с чесноком и соевым соусом
Помидоры могут быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также летних супов. Еще из них можно готовить сок, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих помидоров, с луком, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- помидоры 5 шт
- лук 2 шт
- зелень
Для соуса:
- чеснок 2 зуб
- 3 ст л масла
- 1/3 ч л паприки
- 1 ст л соевого соуса
- 1 ст л лимонного сока
- 1/2 ч л соли
Способ приготовления:
1. Помидоры нарежьте кружочками, лук кольцами, зелень измельчите и выложите слоями в подходящую посуду.
2. Соус: смешайте все ингредиенты.
3. Залейте им помидоры, накройте крышкой, оставьте на 30 минут в холодильнике.
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