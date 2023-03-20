Пироги без теста – очень простое блюдо, которые можно готовить как со сладкими, так и с солеными начинками. Идеальным вариантом будет творог, зелень, сыр и яйца с зеленым луком.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша с творогом и сыром сулугуни.

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Ингредиенты:

лаваш

яйца (2 для начинки и 2 для заливки)

творог

сулугуни

сметана (йогурт)

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с порезанным сыром сулугуни.

2. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и перемешайте.

3. Измельчите зелень, добавьте в творожную массу.

4. Порежьте лаваш и добавьте, перемешайте.

5. Взбейте яйца со сметаной.

6. Выложите на дно формы лаваш, сверху выложите начинку и залейте яичной смесью.

7. Выпекайте пирог до готовности.

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