К супам и салатам: легкий пирог с соленым сыром без теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Вкусный домашний пирог из лаваша

Пироги без теста – очень простое блюдо, которые можно готовить как со сладкими, так и с солеными начинками. Идеальным вариантом будет творог, зелень, сыр и яйца с зеленым луком.

Что приготовить из лаваша

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша с творогом и сыром сулугуни.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • яйца (2 для начинки и 2 для заливки)
  • творог
  • сулугуни
  • сметана (йогурт)
  • укроп
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с порезанным сыром сулугуни.

Творог с сулугуни

2. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и перемешайте.

Приготовление начинки для пирога

3. Измельчите зелень, добавьте в творожную массу.

Измельченная зелень для блюда

4. Порежьте лаваш и добавьте, перемешайте.

Лаваш для основы

5. Взбейте яйца со сметаной.

Яйца со сметаной

6. Выложите на дно формы лаваш, сверху выложите начинку и залейте яичной смесью.

Как правильно приготовить пирог

7. Выпекайте пирог до готовности.

Готовый пирог

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