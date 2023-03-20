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К супам и салатам: легкий пирог с соленым сыром без теста
Пироги без теста – очень простое блюдо, которые можно готовить как со сладкими, так и с солеными начинками. Идеальным вариантом будет творог, зелень, сыр и яйца с зеленым луком.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша с творогом и сыром сулугуни.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца (2 для начинки и 2 для заливки)
- творог
- сулугуни
- сметана (йогурт)
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с порезанным сыром сулугуни.
2. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и перемешайте.
3. Измельчите зелень, добавьте в творожную массу.
4. Порежьте лаваш и добавьте, перемешайте.
5. Взбейте яйца со сметаной.
6. Выложите на дно формы лаваш, сверху выложите начинку и залейте яичной смесью.
7. Выпекайте пирог до готовности.
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