Кабачки, как грибы: делимся рецептом оригинальной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт консервированных кабачков

Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных салатов, блинов, оладий, а также из них получаются очень простые, но при этом сытные и оригинальные закуски на зиму. Также из кабачков можно готовить пикантную икру и рулеты с разными начинками, а также закусочные пироги и запеканки. 

Как быстро замариновать кабачки

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных консервированных кабачков, которые по вкусу будут как грибы. 

Рецепт консервированных кабачков
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Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Соль – 50 г
  • Сахар – 125 г
  • Оцет столовый 9% – 125 мл
  • Перец черный – 1 ст. л.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте брусками. 

Кабачки с чесноком

2. Добавьте измельченную измельченный чеснок, сахар, соль и хорошо перемешайте. Влейте уксус и добавьте черный молотый перец, перемешайте и накройте посуду теплой тканью и оставьте промариноваться на 30-60 минут. 

Кабачки с перцем и уксусом

3. После добавьте измельченную зелень.

Кабачки с зеленью

4. Выложите готовые овощи в стерильные банки. 

Приготовление блюда

5. Поставьте банки в кастрюлю с водой, воду доведите до кипения и стерилизуйте банки с овощами 15 минут. 

Сколько стерилизовать банки с овощами

6. Законсервируйте банки с кабачками. 

Готовая закуска на зиму

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