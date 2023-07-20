Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных салатов, блинов, оладий, а также из них получаются очень простые, но при этом сытные и оригинальные закуски на зиму. Также из кабачков можно готовить пикантную икру и рулеты с разными начинками, а также закусочные пироги и запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных консервированных кабачков, которые по вкусу будут как грибы.

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Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг

Чеснок – 1 головка

Соль – 50 г

Сахар – 125 г

Оцет столовый 9% – 125 мл

Перец черный – 1 ст. л.

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте брусками.

2. Добавьте измельченную измельченный чеснок, сахар, соль и хорошо перемешайте. Влейте уксус и добавьте черный молотый перец, перемешайте и накройте посуду теплой тканью и оставьте промариноваться на 30-60 минут.

3. После добавьте измельченную зелень.

4. Выложите готовые овощи в стерильные банки.

5. Поставьте банки в кастрюлю с водой, воду доведите до кипения и стерилизуйте банки с овощами 15 минут.

6. Законсервируйте банки с кабачками.

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