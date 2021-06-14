Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

​Кабачки-лодочки с курицей: рецепт

986
Читать материал на украинском

Кабачки – полезные и простые овощи, при этом они очень полезные и низкокалорийные, важно, что кабачки действует на организма как губка – вбирают все токсины, недопереваренную пищу. Также из них можно приготовить много вкусных блюд.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт запеченных фаршированных кабачков с грибами, курицей и сыром.

Кабачки в духовке с сыром

Кабачки с фаршем
Кабачки с фаршем. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 200 г

  • Кабачки – 3 шт.

  • Грибы – 5-6 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Йогурт натуральный – 3 ст. л.

  • Сыр – 70 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Из филе сделать фарш, нарезать мелко лук, добавить в фарш, посолить, поперчить.

  2. Грибы помойте и порежьте, добавьте в фарш.

  3. Помойте кабачки и разрежьте вдоль, мякоть достаньте, смажьте кабачки внутри йогуртом.

  4. Заполните фаршем, а сверху также смажьте йогуртом, присыпьте сыром и отправьте в духовку на 20 минут при 200 С.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие ошибки точно испортят любой суп, но зная которые вы точно сможете это предотвратить.

Как вкусно приготовить пряные, ароматные куриные крылья, голени и бедра на гриле, при помощи каких маринадов и специй они приобретут незабываемый вкус.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz