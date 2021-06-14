​Кабачки-лодочки с курицей: рецепт

Кабачки – полезные и простые овощи, при этом они очень полезные и низкокалорийные, важно, что кабачки действует на организма как губка – вбирают все токсины, недопереваренную пищу. Также из них можно приготовить много вкусных блюд.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт запеченных фаршированных кабачков с грибами, курицей и сыром.

Кабачки в духовке с сыром

Кабачки с фаршем. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 г

Кабачки – 3 шт.

Грибы – 5-6 шт.

Лук – 1 шт.

Йогурт натуральный – 3 ст. л.

Сыр – 70 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Из филе сделать фарш, нарезать мелко лук, добавить в фарш, посолить, поперчить. Грибы помойте и порежьте, добавьте в фарш. Помойте кабачки и разрежьте вдоль, мякоть достаньте, смажьте кабачки внутри йогуртом. Заполните фаршем, а сверху также смажьте йогуртом, присыпьте сыром и отправьте в духовку на 20 минут при 200 С.

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