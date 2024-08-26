Сезонные кабачки вкусно закрыть на зиму. Для этого вам понадобится пикантный соус сацебели. С ним овощи будут очень пряными и сочными.

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Идея приготовления кабачков в соусе сацебели опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Заготовка отлично сохраняется.

Ингредиенты:

кабачки – 2,5 кг.

соус стебле – 480 г

сахар – 180 г

соль – 1 ст.л.

черный молотый перец – 0,5 ч.л.

масло – 100 г

уксус – 80 г

чеснок – 1 большая головка

Способ приготовления:

1. Кабачки, лучше всего маленькие и молодые, порезать на кружочки до 0,5 сантиметров.

2. Добавить соус, чеснок, сахар, соль, перец, растительное масло.

3. Поставить варить, когда начнет кипеть.

4. Варить 30 минут, затем добавить уксус и варить еще 15 минут.

5. Разложить в стерилизованные баночки и закрыть.

6. Можно закатать, но я для безопасности еще стерилизую 10-15 минут.

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