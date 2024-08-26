Кабачки на зиму с соусом сацебели: как приготовить вкусную закуску
Сезонные кабачки вкусно закрыть на зиму. Для этого вам понадобится пикантный соус сацебели. С ним овощи будут очень пряными и сочными.
Идея приготовления кабачков в соусе сацебели опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Заготовка отлично сохраняется.
Ингредиенты:
- кабачки – 2,5 кг.
- соус стебле – 480 г
- сахар – 180 г
- соль – 1 ст.л.
- черный молотый перец – 0,5 ч.л.
- масло – 100 г
- уксус – 80 г
- чеснок – 1 большая головка
Способ приготовления:
1. Кабачки, лучше всего маленькие и молодые, порезать на кружочки до 0,5 сантиметров.
2. Добавить соус, чеснок, сахар, соль, перец, растительное масло.
3. Поставить варить, когда начнет кипеть.
4. Варить 30 минут, затем добавить уксус и варить еще 15 минут.
5. Разложить в стерилизованные баночки и закрыть.
6. Можно закатать, но я для безопасности еще стерилизую 10-15 минут.
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