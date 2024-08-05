Из кабачков можно приготовить очень вкусную икру, а также салаты, пасту и консервацию на зиму. Еще их можно вкусно тушить с овощами, томатной пастой, чесноком и луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из кабачков с морковью, специями, уксусом и маслом.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Соль – 1-1,5 ч. л.

Сахар – 2 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Черный или красный перец

Уксус 9% – 1 ст. л.

Масло – 50 г

Лук зеленый

Кунжут

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте мелко вместе с морковью.

2. Добавьте натертый чеснок, соль, сахар и все специи, полейте уксусом.

3. В самом конце залейте специи очень горячим маслом (это не важно, но так они лучше открывают свой вкус и аромат). Перемешайте и добавьте кунжут и зеленый лук. Даем постоять хотя бы пол часа в холодильнике или едим сразу.

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