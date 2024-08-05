Кабачки по-корейски: рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачки по-корейски: рецепт пикантной закуски

Из кабачков можно приготовить очень вкусную икру, а также салаты, пасту и консервацию на зиму. Еще их можно вкусно тушить с овощами, томатной пастой, чесноком и луком.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из кабачков с морковью, специями, уксусом и маслом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль – 1-1,5 ч. л.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Черный или красный перец
  • Уксус 9% – 1 ст. л.
  • Масло – 50 г
  • Лук зеленый
  • Кунжут

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте мелко вместе с морковью.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте натертый чеснок, соль, сахар и все специи, полейте уксусом.

Специи для закуски

3. В самом конце залейте специи очень горячим маслом (это не важно, но так они лучше открывают свой вкус и аромат). Перемешайте и добавьте кунжут и зеленый лук. Даем постоять хотя бы пол часа в холодильнике или едим сразу.

Готовое блюдо

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