Кабачки по-корейски: рецепт пикантной закуски
Из кабачков можно приготовить очень вкусную икру, а также салаты, пасту и консервацию на зиму. Еще их можно вкусно тушить с овощами, томатной пастой, чесноком и луком.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из кабачков с морковью, специями, уксусом и маслом.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Соль – 1-1,5 ч. л.
- Сахар – 2 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Черный или красный перец
- Уксус 9% – 1 ст. л.
- Масло – 50 г
- Лук зеленый
- Кунжут
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте мелко вместе с морковью.
2. Добавьте натертый чеснок, соль, сахар и все специи, полейте уксусом.
3. В самом конце залейте специи очень горячим маслом (это не важно, но так они лучше открывают свой вкус и аромат). Перемешайте и добавьте кунжут и зеленый лук. Даем постоять хотя бы пол часа в холодильнике или едим сразу.
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