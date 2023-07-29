Кабачки с ананасовым соком: как приготовить оригинальную закуску на зиму
Маринованные кабачки в банке – это очень хрустящая и вкусная закуска, которую можно подавать самостоятельно или с гарниром. Чаще всего их закрывают со специями или чесноком. Впрочем, существует альтернатива, и кабачки можно заготовить в сладком виде с ананасовым соком.
Редакция FoodOboz поделится с вами оригинальным рецептом консервированных кабачков с ананасовым соком на зиму.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг (очищенные)
- сок ананасовый – 500 мл
- сахар – 150 мл
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.
- лимон – 2-3 кольца
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо помыть и почистить от кожуры. Каждый разрезать вдоль на 4 части и удалить сердцевину.
2. Порезать кабачки в виде так называемых полосок толщиной 1 сантиметр. Переложить в кастрюлю.
3. Залить кабачки соком, засыпать сахаром и добавить лимонную кислоту. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.
4. За 3 минуты до готовности добавить кольца лимона. Снять с плиты.
5. Горячие кабачки сразу разложить в стерильные банки, залить соком, в котором они варились и закатать крышками.
6. Банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!
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