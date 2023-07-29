Маринованные кабачки в банке – это очень хрустящая и вкусная закуска, которую можно подавать самостоятельно или с гарниром. Чаще всего их закрывают со специями или чесноком. Впрочем, существует альтернатива, и кабачки можно заготовить в сладком виде с ананасовым соком.

Редакция FoodOboz поделится с вами оригинальным рецептом консервированных кабачков с ананасовым соком на зиму.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг (очищенные)

сок ананасовый – 500 мл

сахар – 150 мл

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

лимон – 2-3 кольца

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Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо помыть и почистить от кожуры. Каждый разрезать вдоль на 4 части и удалить сердцевину.

2. Порезать кабачки в виде так называемых полосок толщиной 1 сантиметр. Переложить в кастрюлю.

3. Залить кабачки соком, засыпать сахаром и добавить лимонную кислоту. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.

4. За 3 минуты до готовности добавить кольца лимона. Снять с плиты.

5. Горячие кабачки сразу разложить в стерильные банки, залить соком, в котором они варились и закатать крышками.

6. Банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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