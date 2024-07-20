Кабачки с итальянскими травами: как необычно приготовить сезонный овощ

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Кабачки с итальянскими травами: как необычно приготовить сезонный овощ

Кабачки – это сезонный бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Самыми популярными являются разнообразные закуски, рагу, запеканки и даже варенье. Но если нет ни возможности, ни желания проводить много времени на кухне, то почему бы просто не запечь кружочки кабачков, добавив к ним любимую приправу?

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Как правильно и элементарно приготовить кабачки кружочками, в Instagram рассказала фудблогер с ником smakoluk.ua. Она утверждает, что лучше этот овощ будет смаковать в сочетании с итальянскими травами и пармезаном.

Кабачки с итальянскими травами: как необычно приготовить сезонный овощ

Ингредиенты

  • Молодые кабачки небольшие – 3 шт.
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.
  • Пармезан тертый – 3 ст.л.
  • Сухой чеснок – ½ ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем кольцами толщиной 7-8 мм.

Кабачки с итальянскими травами: как необычно приготовить сезонный овощ

2.Добавляем масло и тщательно перемешиваем, чтобы оно покрыло каждый кусок.

3. Добавляем специи и натертый пармезан. Еще раз перемешиваем.

Кабачки с итальянскими травами: как необычно приготовить сезонный овощ

4. Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку или аэрогриль на 15 минут. Кабачки должны получиться аль денте.

Кабачки с итальянскими травами: как необычно приготовить сезонный овощ

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