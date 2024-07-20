Кабачки – это сезонный бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Самыми популярными являются разнообразные закуски, рагу, запеканки и даже варенье. Но если нет ни возможности, ни желания проводить много времени на кухне, то почему бы просто не запечь кружочки кабачков, добавив к ним любимую приправу?

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Как правильно и элементарно приготовить кабачки кружочками, в Instagram рассказала фудблогер с ником smakoluk.ua. Она утверждает, что лучше этот овощ будет смаковать в сочетании с итальянскими травами и пармезаном.

Ингредиенты

Молодые кабачки небольшие – 3 шт.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Пармезан тертый – 3 ст.л.

Сухой чеснок – ½ ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем кольцами толщиной 7-8 мм.

2.Добавляем масло и тщательно перемешиваем, чтобы оно покрыло каждый кусок.

3. Добавляем специи и натертый пармезан. Еще раз перемешиваем.

4. Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку или аэрогриль на 15 минут. Кабачки должны получиться аль денте.

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