Кабачки вкуснее мяса: элементарный рецепт оригинального блюда, вкус которого вас удивит
Из кабачков можно готовить вкусные салаты, а также блины, оладьи, а также супы и закуски. Еще из них получится пикантная икра, которую можно есть сразу и консервировать на зиму.
Редакция FoodOboz делится рецептом закуски из кабачков, которая по вкусу будет напоминать мясо.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- помидоры – 1 шт.
- майонез
- зелень, соль, перец, чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки на слайсы и хорошо посолите.
2. Начинка: зелень измельчите, помидор нарежьте кубиком, чеснок и сыр натрите на терке и добавьте майонез, перемешайте.
4. Яйца взбейте со щепоткой соли.
5. Соберите блюдо: в каждый слайс заверните начинку, после готовые рулеты обваляйте в муке, затем обмокните во взбитые яйца и обжарьте по несколько минут с каждой стороны до готовности.
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