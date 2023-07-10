Из кабачков можно готовить вкусные салаты, а также блины, оладьи, а также супы и закуски. Еще из них получится пикантная икра, которую можно есть сразу и консервировать на зиму.

Редакция FoodOboz делится рецептом закуски из кабачков, которая по вкусу будет напоминать мясо.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

помидоры – 1 шт.

майонез

зелень, соль, перец, чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки на слайсы и хорошо посолите.

2. Начинка: зелень измельчите, помидор нарежьте кубиком, чеснок и сыр натрите на терке и добавьте майонез, перемешайте.

4. Яйца взбейте со щепоткой соли.

5. Соберите блюдо: в каждый слайс заверните начинку, после готовые рулеты обваляйте в муке, затем обмокните во взбитые яйца и обжарьте по несколько минут с каждой стороны до готовности.

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