Кабачки вкуснее мяса: элементарный рецепт оригинального блюда, вкус которого вас удивит

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Из кабачков можно готовить вкусные салаты, а также блины, оладьи, а также супы и закуски. Еще из них получится пикантная икра, которую можно есть сразу и консервировать на зиму. 

Лодочки из кабачков в духовке

Редакция FoodOboz делится рецептом закуски из кабачков, которая по вкусу будет напоминать мясо. 

Как вкусно приготовить кабачки
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • сыр твердый – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • помидоры – 1 шт.
  • майонез 
  • зелень, соль, перец, чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки на слайсы и хорошо посолите. 

Свежие кабачки

2. Начинка: зелень измельчите, помидор нарежьте кубиком, чеснок и сыр натрите на терке и добавьте майонез, перемешайте. 

Начинка для блюда

4. Яйца взбейте со щепоткой соли. 

5. Соберите блюдо: в каждый слайс заверните начинку, после готовые рулеты обваляйте в муке, затем обмокните во взбитые яйца и обжарьте по несколько минут с каждой стороны до готовности. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить сытные "лодочки" из кабачка с вкусной начинкой. 

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