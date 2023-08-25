Видео дня
Кабачковая аджика на зиму: получится в меру острой
Из кабачков можно готовить не только блины, оладьи и рулеты, но еще и вкусные закуски на зиму, например, икру. Еще их можно мариновать, солить, запекать и готовить на гриле.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой аджики с чесноком, сахаром и уксусом.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- перец сладкий – 200 г
- морковь – 200 г
- чеснок – 3 головки
- помидоры – 1 кг
- острый перец – 3 шт (если любите острое)
- томатная паста – 140 г
- масло – 120 мл
- сахар – 100 г
- уксус 9% – 80 мл
- соль – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Все овощи перекрутите через мясорубку, чеснок пропустите через пресс.
2. На большом огне кипятите 20 минут, добавьте специи (кроме уксуса и чеснока), кипятите еще 10 минут, далее добавьте уксус и чеснок, дайте прокипеть 5 минут.
3. Перложите икру в стерилизованные банки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: