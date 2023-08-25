Кабачковая аджика на зиму: получится в меру острой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя аджика из кабачков

Из кабачков можно готовить не только блины, оладьи и рулеты, но еще и вкусные закуски на зиму, например, икру. Еще их можно мариновать, солить, запекать и готовить на гриле. 

Аджика на зиму

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой аджики с чесноком, сахаром и уксусом. 

Рецепт аджики из кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг
  • перец сладкий – 200 г
  • морковь – 200 г
  • чеснок – 3 головки
  • помидоры – 1 кг
  • острый перец – 3 шт (если любите острое)
  • томатная паста – 140 г
  • масло – 120 мл
  • сахар – 100 г
  • уксус 9% – 80 мл
  • соль – 1-2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Все овощи перекрутите через мясорубку, чеснок пропустите через пресс.

Овощи для аджики

2. На большом огне кипятите 20 минут, добавьте специи (кроме уксуса и чеснока), кипятите еще 10 минут, далее добавьте уксус и чеснок, дайте прокипеть 5 минут. 

Приготовление аджики

3. Перложите икру в стерилизованные банки. 

Готовая аджика

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