Из кабачков можно готовить не только блины, оладьи и рулеты, но еще и вкусные закуски на зиму, например, икру. Еще их можно мариновать, солить, запекать и готовить на гриле.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой аджики с чесноком, сахаром и уксусом.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

перец сладкий – 200 г

морковь – 200 г

чеснок – 3 головки

помидоры – 1 кг

острый перец – 3 шт (если любите острое)

томатная паста – 140 г

масло – 120 мл

сахар – 100 г

уксус 9% – 80 мл

соль – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Все овощи перекрутите через мясорубку, чеснок пропустите через пресс.

2. На большом огне кипятите 20 минут, добавьте специи (кроме уксуса и чеснока), кипятите еще 10 минут, далее добавьте уксус и чеснок, дайте прокипеть 5 минут.

3. Перложите икру в стерилизованные банки.

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