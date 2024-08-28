Кабачковая икра – идеальная закуска, которую можно есть сразу, а можно консервировать на зиму. Стоит отметить, что для красивого, насыщенного цвета в икру при приготовлении можно добавить морковь, помидоры.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, с чесноком, томатным соусом, уксусом.

Ингредиенты:

кабачок 1 шт

морковь 1 шт

лук 1 шт

чеснок 2 зубчика

томатный соус 2 ст.л

сахар 1 ч.л.

соль и перец по вкусу

уксус 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатный соус, перемешайте.

2. Добавьте мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой до 30 минут.

3. Готовые кабачки переложите в глубокую миску, блендеруем и добавляем уксус.

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