Видео дня
Кабачковая икра на сковороде: самый простой рецепт закуски
Кабачковая икра – идеальная закуска, которую можно есть сразу, а можно консервировать на зиму. Стоит отметить, что для красивого, насыщенного цвета в икру при приготовлении можно добавить морковь, помидоры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, с чесноком, томатным соусом, уксусом.
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт
- морковь 1 шт
- лук 1 шт
- чеснок 2 зубчика
- томатный соус 2 ст.л
- сахар 1 ч.л.
- соль и перец по вкусу
- уксус 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатный соус, перемешайте.
2. Добавьте мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой до 30 минут.
3. Готовые кабачки переложите в глубокую миску, блендеруем и добавляем уксус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: