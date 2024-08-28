Кабачковая икра на сковороде: самый простой рецепт закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Кабачковая икра на сковороде: самый простой рецепт закуски

Кабачковая икра – идеальная закуска, которую можно есть сразу, а можно консервировать на зиму. Стоит отметить, что для красивого, насыщенного цвета в икру при приготовлении можно добавить морковь, помидоры. 

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Домашняя кабачковая икра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, с чесноком, томатным соусом, уксусом. 

Рецепт икры

Ингредиенты: 

  • кабачок 1 шт
  • морковь 1 шт
  • лук 1 шт
  • чеснок 2 зубчика
  • томатный соус 2 ст.л
  • сахар 1 ч.л.
  • соль и перец по вкусу
  • уксус 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатный соус, перемешайте.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой до 30 минут.

Кабачки для блюда

3. Готовые кабачки переложите в глубокую миску, блендеруем и добавляем уксус.

Готовая икра

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