Кабачковая икра по-грузински: делимся необычным рецептом вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,4 т.
Рецепт кабачковой икры

Кабачковая икра – очень вкусная, легкая в приготовлении закуска, которую можно готовить более острой, добавив больше чеснока, специй и томатной пасты, а для более нежного варианта кулинары советуют добавлять сладкий перец, сахар и морковь.

Домашняя кабачковая икра

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковый икры по-грузински, с сельдереем, луком и чесноком.

Кабачковая икра с чесноком
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Ингредиенты:

  • Кабачки – 1,5 кг
  • Красный острый перец – 100 г
  • Болгарский перец – 700 г
  • Морковь – 500 г
  • Сельдерей – 400 г
  • Лук – 700 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Томатная паста – 3 ст. л.
  • Сладкая паприка копченая – 2 ст. л.
  • Соль – 3 ч. л.
  • Сахар – 40 г
  • Растительное масло – 150 мл
  • Уксус винный – 50 г

Способ приготовления:

1. Все овощи очистите и нарежьте. Морковь порежьте кольцами, лук кубиком и обжарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту, тушите около 5 минут. Далее добавьте нарезанные кабачки, перец, сельдерей, чеснок, тушите под крышкой до готовности.

Овощи для икры

2. Перебейте готовые овощи блендером, добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар и копченную паприку, перемешайте и доведите до кипения.

Приготовление икры

3. Готовую икру законсервируйте.

Готовая кабачковая икра

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