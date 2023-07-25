Кабачковая икра – очень вкусная, легкая в приготовлении закуска, которую можно готовить более острой, добавив больше чеснока, специй и томатной пасты, а для более нежного варианта кулинары советуют добавлять сладкий перец, сахар и морковь.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковый икры по-грузински, с сельдереем, луком и чесноком.

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Ингредиенты:

Кабачки – 1,5 кг

Красный острый перец – 100 г

Болгарский перец – 700 г

Морковь – 500 г

Сельдерей – 400 г

Лук – 700 г

Чеснок – 1 головка

Томатная паста – 3 ст. л.

Сладкая паприка копченая – 2 ст. л.

Соль – 3 ч. л.

Сахар – 40 г

Растительное масло – 150 мл

Уксус винный – 50 г

Способ приготовления:

1. Все овощи очистите и нарежьте. Морковь порежьте кольцами, лук кубиком и обжарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту, тушите около 5 минут. Далее добавьте нарезанные кабачки, перец, сельдерей, чеснок, тушите под крышкой до готовности.

2. Перебейте готовые овощи блендером, добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар и копченную паприку, перемешайте и доведите до кипения.

3. Готовую икру законсервируйте.

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