Кабачковая икра по-грузински: делимся необычным рецептом вкусной закуски на зиму
Кабачковая икра – очень вкусная, легкая в приготовлении закуска, которую можно готовить более острой, добавив больше чеснока, специй и томатной пасты, а для более нежного варианта кулинары советуют добавлять сладкий перец, сахар и морковь.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковый икры по-грузински, с сельдереем, луком и чесноком.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1,5 кг
- Красный острый перец – 100 г
- Болгарский перец – 700 г
- Морковь – 500 г
- Сельдерей – 400 г
- Лук – 700 г
- Чеснок – 1 головка
- Томатная паста – 3 ст. л.
- Сладкая паприка копченая – 2 ст. л.
- Соль – 3 ч. л.
- Сахар – 40 г
- Растительное масло – 150 мл
- Уксус винный – 50 г
Способ приготовления:
1. Все овощи очистите и нарежьте. Морковь порежьте кольцами, лук кубиком и обжарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту, тушите около 5 минут. Далее добавьте нарезанные кабачки, перец, сельдерей, чеснок, тушите под крышкой до готовности.
2. Перебейте готовые овощи блендером, добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар и копченную паприку, перемешайте и доведите до кипения.
3. Готовую икру законсервируйте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: