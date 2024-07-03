Кабачковую икру можно готовить на сковороде, в духовке и варить в кастрюле. Для оригинального вкуса помимо овощей добавьте в основу еще майонез.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной кабачковой икры с майонезом, которая очень просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

2 кг кабачков

0,5 килограмма лука

750 г моркови

180 г масла

250 г томатной пасты

200 г майонеза

80 мл уксуса 9%

100 г сахара

1 ст. л. каменной соли

1/2 ст.л. сладкой паприки

1/2 ч. л. молотого черного перца

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, почистите, порежьте и удалите семечки.

2. Лук и морковь очистите и порежьте на небольшие кусочки. Все овощи пропустите через мясорубку, влейте масло и перемешайте.

3. Варите икру 1 час, помешивая. Через час снимите кабачки с огня и добавьте соль, сахар, перец, сладкую паприку, томатную пасту и майонез, перемешайте.

4. После снова поставьте на огонь и варите 1 час постоянно помешивая, в конце влейте уксус и можно консервировать.

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