Кабачковая икра с майонезом на зиму: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Кабачковую икру можно готовить на сковороде, в духовке и варить в кастрюле. Для оригинального вкуса помимо овощей добавьте в основу еще майонез.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной кабачковой икры с майонезом, которая очень просто и быстро готовится.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 0,5 килограмма лука
- 750 г моркови
- 180 г масла
- 250 г томатной пасты
- 200 г майонеза
- 80 мл уксуса 9%
- 100 г сахара
- 1 ст. л. каменной соли
- 1/2 ст.л. сладкой паприки
- 1/2 ч. л. молотого черного перца
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, почистите, порежьте и удалите семечки.
2. Лук и морковь очистите и порежьте на небольшие кусочки. Все овощи пропустите через мясорубку, влейте масло и перемешайте.
3. Варите икру 1 час, помешивая. Через час снимите кабачки с огня и добавьте соль, сахар, перец, сладкую паприку, томатную пасту и майонез, перемешайте.
4. После снова поставьте на огонь и варите 1 час постоянно помешивая, в конце влейте уксус и можно консервировать.
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