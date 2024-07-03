Кабачковая икра с майонезом на зиму: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачковая икра с майонезом на зиму: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Кабачковую икру можно готовить на сковороде, в духовке и варить в кастрюле. Для оригинального вкуса помимо овощей добавьте в основу еще майонез. 

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Кабачковая икра с уксусом на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной кабачковой икры с майонезом, которая очень просто и быстро готовится. 

Домашняя кабачковая икра

Ингредиенты: 

  • 2 кг кабачков
  • 0,5 килограмма лука
  • 750 г моркови
  • 180 г масла
  • 250 г томатной пасты
  • 200 г майонеза
  • 80 мл уксуса 9%
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. каменной соли
  • 1/2 ст.л. сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. молотого черного перца

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, почистите, порежьте и удалите семечки.

Кабачки для блюда

2. Лук и морковь очистите и порежьте на небольшие кусочки. Все овощи пропустите через мясорубку, влейте масло и перемешайте. 

Приготовление икры

3. Варите икру 1 час, помешивая. Через час снимите кабачки с огня и добавьте соль, сахар, перец, сладкую паприку, томатную пасту и майонез, перемешайте.

Бюджетная кабачковая икра на зиму

4. После снова поставьте на огонь и варите 1 час постоянно помешивая, в конце влейте уксус и можно консервировать.

Готовая кабачковая икра

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