Кабачковая лазанья: с этим рецептом вы навсегда полюбите этот овощ
Вы до сих пор не любите кабачки? Тогда вам просто не приходилось пробовать кабачковую лазанью. Это не только питательное, но и очень вкусное блюдо, которое готовится элементарно.
Для приготовления такой запеканки вам не понадобятся листы теста и дорогие ингредиенты. Это еще один нюанс, благодаря которому кабачковая лазанья становится универсальным блюдом к обеду или ужину. Как правильно ее приготовить, точно знает фудблогер Алекс Миль. Об этом он и рассказал в своем Instagram.
Ингредиенты
- Лук – 2 шт
- Масло растительное – 15-20 мл
- Томаты или томаты в собственном соке – 400 гр
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Сыр – 220 гр
- Фарш – 500-600 гр
- Чеснок – 3 зуб
- Кабачки – 750 гр
Способ приготовления
1. Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сковороде с растительным маслом в течение 3 минут.
2. Добавляем фарш и спец. Перемешиваем и жарим в течение 7 мин.
3. Добавляем томаты в собственном соке или перемолотые в пюре сочные помидоры. Все вымешиваем и тушим еще 7 мин.
4. Натираем творог и нарезаем кабачки слайсами.
5. Выкладываем в форму для выпечки: слой из кабачков, которые слегка солим, далее – слой мяса, слой сыра, слой кабачков. Продолжаем до окончания ингредиентов.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 180С духовку на 45 мин.
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