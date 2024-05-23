Вы до сих пор не любите кабачки? Тогда вам просто не приходилось пробовать кабачковую лазанью. Это не только питательное, но и очень вкусное блюдо, которое готовится элементарно.

Для приготовления такой запеканки вам не понадобятся листы теста и дорогие ингредиенты. Это еще один нюанс, благодаря которому кабачковая лазанья становится универсальным блюдом к обеду или ужину. Как правильно ее приготовить, точно знает фудблогер Алекс Миль. Об этом он и рассказал в своем Instagram.

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Ингредиенты

Лук – 2 шт

Масло растительное – 15-20 мл

Томаты или томаты в собственном соке – 400 гр

Соль

Перец

Копченая паприка

Сыр – 220 гр

Фарш – 500-600 гр

Чеснок – 3 зуб

Кабачки – 750 гр

Способ приготовления

1. Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сковороде с растительным маслом в течение 3 минут.

2. Добавляем фарш и спец. Перемешиваем и жарим в течение 7 мин.

3. Добавляем томаты в собственном соке или перемолотые в пюре сочные помидоры. Все вымешиваем и тушим еще 7 мин.

4. Натираем творог и нарезаем кабачки слайсами.

5. Выкладываем в форму для выпечки: слой из кабачков, которые слегка солим, далее – слой мяса, слой сыра, слой кабачков. Продолжаем до окончания ингредиентов.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180С духовку на 45 мин.

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