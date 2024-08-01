Кабачковая намазка с плавленным сыром: рецепт очень вкусной и бюджетной закуски
Вкусные намазки можно готовить из овощей, сыра, тунца, запеченной скумбрии. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из кабачка, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачок
- плавленые сырки 2 шт
- специи
- чеснок
- масло 1-2 ст.л для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, порежьте кубиками. Готовьте на сковороде 10-15 минут, накройте крышкой, периодически помешиваем.
2. Чеснок туда выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5. Воды добавлять не нужно. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились!
3. Переложите кабачки в блендер, добавляем плавленые творожки. Измельчаем вместе до однородности.
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