Вкусные намазки можно готовить из овощей, сыра, тунца, запеченной скумбрии. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из кабачка, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачок

плавленые сырки 2 шт

специи

чеснок

масло 1-2 ст.л для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте кубиками. Готовьте на сковороде 10-15 минут, накройте крышкой, периодически помешиваем.

2. Чеснок туда выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5. Воды добавлять не нужно. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились!

3. Переложите кабачки в блендер, добавляем плавленые творожки. Измельчаем вместе до однородности.

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