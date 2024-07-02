Кабачковая паста – это новое видение привычного для всех блюда. Она готовится очень просто и получается нежной и сочной. А еще, это блюдо совсем не вредит фигуре.

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Именно так считает фудблогерка с ником anny cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить кабачковую пасту и с каким соусом лучше подавать.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт

Куриное филе – 1 шт

Томаты черри – 8 шт

Чеснок – 1 зуб

Сливки 33% – 50 мл

Сливочный сыр– 1 ст.л.

Соль

Зелень

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем слайсами с помощью овощечистки. Слайсы разрезаем вдоль, придавая форму макаронам.

2. Томаты разрезаем пополам, чеснок измельчаем. Куриное филе нарезаем на маленькие кубики. Можно использовать филе бедра.

3. К курице добавляем специи и обжариваем на сковороде.

4. Добавляем томаты, чеснок и кабачковые спагетти, накрываем крышкой и тушим 5 минут.

5. Вливаем сливки, добавляем крем-сыр и тушим до загущения.

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