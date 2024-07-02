Самая вкусная кабачковая паста: готовится за 15 минут и не вредит фигуре
Кабачковая паста – это новое видение привычного для всех блюда. Она готовится очень просто и получается нежной и сочной. А еще, это блюдо совсем не вредит фигуре.
Именно так считает фудблогерка с ником anny cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить кабачковую пасту и с каким соусом лучше подавать.
Ингредиенты
- Кабачок – 1 шт
- Куриное филе – 1 шт
- Томаты черри – 8 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Сливки 33% – 50 мл
- Сливочный сыр– 1 ст.л.
- Соль
- Зелень
Способ приготовления
1. Кабачки нарезаем слайсами с помощью овощечистки. Слайсы разрезаем вдоль, придавая форму макаронам.
2. Томаты разрезаем пополам, чеснок измельчаем. Куриное филе нарезаем на маленькие кубики. Можно использовать филе бедра.
3. К курице добавляем специи и обжариваем на сковороде.
4. Добавляем томаты, чеснок и кабачковые спагетти, накрываем крышкой и тушим 5 минут.
5. Вливаем сливки, добавляем крем-сыр и тушим до загущения.
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