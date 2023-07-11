Кабачковая тортилья с сырной начинкой для ужина: делимся оригинальным рецептом вкусного блюда
Кабачки – самый бюджетный, простой в приготовление и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также блинов, оладий и рагу. А также из них получится полезная запеканка, пицца, шашлык и икра.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой тортильи с твердым сыром и творогом, которая будет идеальным блюдом для ужина.
Ингредиенты:
- Кабачки – 200 г
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кисломолочный творог – 100 г
- Твердый творог – 70 г
- Молоко – 50 мл
- Укроп, зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. На мелкой терке натрите кабачок и хорошо отожмите сок.
2. К кабачку добавьте яйцо, муку, соль, перец, специи и хорошо перемешайте. К кабачковой массе добавьте молоко и снова перемешайте до однородной консистенции. Нарежьте зелень и на крупной терке натрите сыр, смешайте с кисломолочным творогом, зеленью и сыром.
3. На разогретую сковороду выложите кабачковую массу и придайте ей форму блина. Сразу выложите творожную начинку и сложите блин вдвое и жарьте под крышкой по 5 минут с каждой стороны.
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