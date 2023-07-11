Кабачки – самый бюджетный, простой в приготовление и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также блинов, оладий и рагу. А также из них получится полезная запеканка, пицца, шашлык и икра.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой тортильи с твердым сыром и творогом, которая будет идеальным блюдом для ужина.

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Ингредиенты:

Кабачки – 200 г

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Кисломолочный творог – 100 г

Твердый творог – 70 г

Молоко – 50 мл

Укроп, зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. На мелкой терке натрите кабачок и хорошо отожмите сок.

2. К кабачку добавьте яйцо, муку, соль, перец, специи и хорошо перемешайте. К кабачковой массе добавьте молоко и снова перемешайте до однородной консистенции. Нарежьте зелень и на крупной терке натрите сыр, смешайте с кисломолочным творогом, зеленью и сыром.

3. На разогретую сковороду выложите кабачковую массу и придайте ей форму блина. Сразу выложите творожную начинку и сложите блин вдвое и жарьте под крышкой по 5 минут с каждой стороны.

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