Кабачковая запеканка с фаршем и сыром: идеальное блюдо для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная запеканка

Запеканки можно готовить из любых овощей, а также с мясом, рыбой. Для того, чтобы она была сочной, используйте для блюда куриный фарш с овощами, а подавайте блюдо со сметаной. 

Бюджетная и сытная запеканка из кабачков и фарша

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из кабачков, с куриным фаршем, морковью и луком. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • яйца – 2 шт. 
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • куриный фарш – 500 г
  • панировочные сухари – 100 г
  • сыр твердый –150 г
  • укроп
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки и морковь натрите на большой терке, к ним добавьте нарезанный кубиком лук, яйца, добавьте панировочные сухари, измельченный чеснок, куриный фарш, соль и перец по вкусу, перемешайте. 

Основа для запеканки

2. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом, переложите готовую массу, распределите и готовьте в духовке 40 минут при 200 градусов. 

Сколько выпекать запеканку

3. Затем достаньте, посыпьте измельченным укропом и натертым сыром, поставьте в духовку еще на 10 минут. 

Готовая запеканка с зеленью

Подавайте со сметаной!

Готовую запеканку подавайте со сметаной

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