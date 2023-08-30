Запеканки можно готовить из любых овощей, а также с мясом, рыбой. Для того, чтобы она была сочной, используйте для блюда куриный фарш с овощами, а подавайте блюдо со сметаной.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из кабачков, с куриным фаршем, морковью и луком.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

куриный фарш – 500 г

панировочные сухари – 100 г

сыр твердый –150 г

укроп

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки и морковь натрите на большой терке, к ним добавьте нарезанный кубиком лук, яйца, добавьте панировочные сухари, измельченный чеснок, куриный фарш, соль и перец по вкусу, перемешайте.

2. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом, переложите готовую массу, распределите и готовьте в духовке 40 минут при 200 градусов.

3. Затем достаньте, посыпьте измельченным укропом и натертым сыром, поставьте в духовку еще на 10 минут.

Подавайте со сметаной!

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