Кабачковая запеканка с фаршем и сыром: идеальное блюдо для ужина
Запеканки можно готовить из любых овощей, а также с мясом, рыбой. Для того, чтобы она была сочной, используйте для блюда куриный фарш с овощами, а подавайте блюдо со сметаной.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из кабачков, с куриным фаршем, морковью и луком.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- куриный фарш – 500 г
- панировочные сухари – 100 г
- сыр твердый –150 г
- укроп
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки и морковь натрите на большой терке, к ним добавьте нарезанный кубиком лук, яйца, добавьте панировочные сухари, измельченный чеснок, куриный фарш, соль и перец по вкусу, перемешайте.
2. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом, переложите готовую массу, распределите и готовьте в духовке 40 минут при 200 градусов.
3. Затем достаньте, посыпьте измельченным укропом и натертым сыром, поставьте в духовку еще на 10 минут.
Подавайте со сметаной!
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