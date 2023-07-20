Кабачковая запеканка с сыром для легкого ужина: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная кабачковая запеканка

Кабачковая запеканка – лучшее летнее блюдо для легкого обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было сытным, можно добавить любой фарш, сыр, морепродукты. 

Запеканка из кабачков

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной, легкой кабачковой запеканки с твердым сыром и овощами.

Рецепт кабачковой запеканки
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Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • красный перец – 1 шт.
  • зеленый луч – пучок
  • специи – по вкусу
  • твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими колечками. 

Кабачки для блюда

2. Помидоры и перец также нарежьте кружочками.

Свежие помидоры

3. Для заправки: смешайте яйцо, молоко, сметану. 

Заправка для блюда

4. Соберите блюдо: выкладывайте в форму поочередно кабачок, помидор, кабачок, перец, пока не закончатся ингредиенты. Посолите, поперчите, посыпьте зеленью и полейте заправкой. Сверху щедро посыпьте натертым сыром и запекайте блюдо 20-30 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

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