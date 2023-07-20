Кабачковая запеканка – лучшее летнее блюдо для легкого обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было сытным, можно добавить любой фарш, сыр, морепродукты.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной, легкой кабачковой запеканки с твердым сыром и овощами.

Видео дня

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

помидор – 2 шт.

красный перец – 1 шт.

зеленый луч – пучок

специи – по вкусу

твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими колечками.

2. Помидоры и перец также нарежьте кружочками.

3. Для заправки: смешайте яйцо, молоко, сметану.

4. Соберите блюдо: выкладывайте в форму поочередно кабачок, помидор, кабачок, перец, пока не закончатся ингредиенты. Посолите, поперчите, посыпьте зеленью и полейте заправкой. Сверху щедро посыпьте натертым сыром и запекайте блюдо 20-30 минут при 180 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: