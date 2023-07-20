Кабачковая запеканка с сыром для легкого ужина: делимся рецептом вкусного блюда
Кабачковая запеканка – лучшее летнее блюдо для легкого обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было сытным, можно добавить любой фарш, сыр, морепродукты.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной, легкой кабачковой запеканки с твердым сыром и овощами.
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Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- помидор – 2 шт.
- красный перец – 1 шт.
- зеленый луч – пучок
- специи – по вкусу
- твердый сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими колечками.
2. Помидоры и перец также нарежьте кружочками.
3. Для заправки: смешайте яйцо, молоко, сметану.
4. Соберите блюдо: выкладывайте в форму поочередно кабачок, помидор, кабачок, перец, пока не закончатся ингредиенты. Посолите, поперчите, посыпьте зеленью и полейте заправкой. Сверху щедро посыпьте натертым сыром и запекайте блюдо 20-30 минут при 180 С.
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