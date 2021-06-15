Кабачково-капустные котлеты: необычный рецепт

Если вы хотите приготовить овощные котлеты, но не знаете, какие овощи для этого идеально подойдут, ответ элементарен – кабачки и капуста. Эти два овоща будут идеальным сочетанием, благодаря им котлетки получатся очень сочными.

Редакция FoodOboz рекомендуем вам приготовить именно такие овощные котлеты по рецепту, благодаря которому блюдо получится очень сочным и нежным.

Как приготовить овощные котлеты. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Мука – 2-3 ст. л.

Кабачок – 2 шт.

Картофель – 1 шт.

Капуста белокочанна – ½

Лук зеленый – 3 шт.

Яйца – 1-2 шт.

Сыр твердый – 100 г

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Зелень – 0,5 пучка

Сухари панировочные – 1 стакан

Соль, перец – по вкусу

Капуста и кабачки – идеальное сочетание. Источник: pixabay.com

Способ приготовления:

Помойте овощи, кабачок чистить не нужно, натрите его на крупной терке. Картошку моем, чистим и также натираем, смешиваем с кабачком, солим, перчим, ставим на 10 минут, чтобы они пустили сок. Капусту шинкуем, солим, перчим и также даем "отдохнуть" ей минут 10. По истечению времени, все ингредиенты смешиваем, без сока, добавляем яйца, муку, измельченный зеленый лук, хорошо перемешиваем. Руками формируем котлеты, панируем в сухарях и жарим на масле до готовности.

Подавать можно с картошкой, салатами.

Есть блюдо можно с салатами

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