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Кабачково-капустные котлеты: необычный рецепт

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Если вы хотите приготовить овощные котлеты, но не знаете, какие овощи для этого идеально подойдут, ответ элементарен – кабачки и капуста. Эти два овоща будут идеальным сочетанием, благодаря им котлетки получатся очень сочными.

Редакция FoodOboz рекомендуем вам приготовить именно такие овощные котлеты по рецепту, благодаря которому блюдо получится очень сочным и нежным.

Как приготовить овощные котлеты
Как приготовить овощные котлеты. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Мука – 2-3 ст. л.

  • Кабачок – 2 шт.

  • Картофель – 1 шт.

  • Капуста белокочанна – ½

  • Лук зеленый – 3 шт.

  • Яйца – 1-2 шт.

  • Сыр твердый – 100 г

  • Масло растительное – 2-3 ст. л.

  • Зелень – 0,5 пучка

  • Сухари панировочные – 1 стакан

  • Соль, перец – по вкусу

Капуста и кабачки – идеальное сочетание
Капуста и кабачки – идеальное сочетание. Источник: pixabay.com

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи, кабачок чистить не нужно, натрите его на крупной терке.

  2. Картошку моем, чистим и также натираем, смешиваем с кабачком, солим, перчим, ставим на 10 минут, чтобы они пустили сок.

  3. Капусту шинкуем, солим, перчим и также даем "отдохнуть" ей минут 10.

  4. По истечению времени, все ингредиенты смешиваем, без сока, добавляем яйца, муку, измельченный зеленый лук, хорошо перемешиваем.

  5. Руками формируем котлеты, панируем в сухарях и жарим на масле до готовности.

Подавать можно с картошкой, салатами.

Есть блюдо можно с салатами
Есть блюдо можно с салатами

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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