Кабачково-капустные котлеты: необычный рецепт

Если вы хотите приготовить овощные котлеты, но не знаете, какие овощи для этого идеально подойдут, ответ элементарен – кабачки и капуста. Эти два овоща будут идеальным сочетанием, благодаря им котлетки получатся очень сочными.
Редакция FoodOboz рекомендуем вам приготовить именно такие овощные котлеты по рецепту, благодаря которому блюдо получится очень сочным и нежным.
Ингредиенты:
Мука – 2-3 ст. л.
Кабачок – 2 шт.
Картофель – 1 шт.
Капуста белокочанна – ½
Лук зеленый – 3 шт.
Яйца – 1-2 шт.
Сыр твердый – 100 г
Масло растительное – 2-3 ст. л.
Зелень – 0,5 пучка
Сухари панировочные – 1 стакан
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте овощи, кабачок чистить не нужно, натрите его на крупной терке.
Картошку моем, чистим и также натираем, смешиваем с кабачком, солим, перчим, ставим на 10 минут, чтобы они пустили сок.
Капусту шинкуем, солим, перчим и также даем "отдохнуть" ей минут 10.
По истечению времени, все ингредиенты смешиваем, без сока, добавляем яйца, муку, измельченный зеленый лук, хорошо перемешиваем.
Руками формируем котлеты, панируем в сухарях и жарим на масле до готовности.
Подавать можно с картошкой, салатами.
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