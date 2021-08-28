Кабачковые чебуреки на скорую руку: 3 варианта необычного блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачковые чебуреки

Если вы не знаете, что вкусного и сытного приготовить на обед и ужин, а главное – быстро, отличным вариантом могут стать легкие овощные блюда, например, рататуй, рыбный шашлык с овощами, запеканки и запеченные баклажаны.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами необычных чебуреков с разными вкусными начинками, которые очень просто готовятся.

1. Кабачковые чебуреки с фаршем

Кабачковые чебуреки с фаршем

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.

  • молоко – 50 г

  • яйцо – 1 шт.

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  • мука – 100 г

  • соль – 1/2 ч. л.

  • зеленый лук – небольшой пучок

  • растительное масло – 3-4 ст. л.

Начинка:

  • фарш говяжий – 250 г

  • вода – 50 г

  • соль, черный перец – по вкусу

  • зеленый лук – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Помойте и натрите на крупной терке к

    абачки, добавьте соль, яйцо, молоко, просеянную муку, измельченный зеленый лук и тщательно перемешайте до состояния жидкой сметаны.

  2. Для начинки: лук измельчите, добавьте в фарш, посолите, поперчите, добавьте воду и хорошо вымешайте руками.

  3. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и вылейте тесто. Когда оно прихватится – сверху лопаткой выложите немного фарша и накройте второй частью блина.

  4. Обжарьте с двух сторон по 2-3 минуты.

2. Чебуреки с сыром

Чебуреки с сыром

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 шт.

  • мука – 150 г

  • молоко – 50 г

  • яйцо – 1 шт.

  • растительное масло – 50 мл

  • соль, перец – по вкусу

Начинка:

  • сыр твердый – 100 г

  • любой соленый сыр – 100 г

  • чеснок – 2-3 зуб.

  • зелень любая – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте, натрите кабачок на крупной терке, добавьте яйцо, молоко, соль, перец и просеянную муку, перемешает его состояния жидкой сметаны.

  2. Начинка: натрите сыр на крупной терке вместе с чесноком, измельчите зелень, перемешайте, посолите, поперчит и перемешайте.

  3. Хорошо разогрейте сковороду, вылейте тесто, когда оно прихватится – выложите начинку и накройте второй частью блина, обжарьте до золотистости с двух сторон.

3. Чебуреки из кабачков с сыром и ветчиной

Чебуреки из кабачков с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

  • кабачок – 1-2 шт.

  • яйцо куриное – 1 шт.

  • чеснок – 1 зуб.

  • мука – 110 г

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 3-4 ст. л

Начинка:

  • сыр – 40 г

  • ветчина – 100 г

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачок, добавьте яйцо, измельченный чеснок, муку, соль, перец и все перемешайте.

  2. Начинка: натрите сыр на крупной терке, ветчину порежьте мелким кубиком, перемешайте.

  3. Выложите тесто на сковороду, сверху начинку и обязательно накройте второй частью блина.

Блюдо лучше всего есть горячим, можно со сметанным соусом.

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