Кабачковые чебуреки на скорую руку: 3 варианта необычного блюда

Если вы не знаете, что вкусного и сытного приготовить на обед и ужин, а главное – быстро, отличным вариантом могут стать легкие овощные блюда, например, рататуй, рыбный шашлык с овощами, запеканки и запеченные баклажаны.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами необычных чебуреков с разными вкусными начинками, которые очень просто готовятся.

1. Кабачковые чебуреки с фаршем

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

молоко – 50 г

яйцо – 1 шт.

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мука – 100 г

соль – 1/2 ч. л.

зеленый лук – небольшой пучок

растительное масло – 3-4 ст. л.

Начинка:

фарш говяжий – 250 г

вода – 50 г

соль, черный перец – по вкусу

зеленый лук – 1 пучок

Способ приготовления:

Помойте и натрите на крупной терке к абачки, добавьте соль, яйцо, молоко, просеянную муку, измельченный зеленый лук и тщательно перемешайте до состояния жидкой сметаны. Для начинки: лук измельчите, добавьте в фарш, посолите, поперчите, добавьте воду и хорошо вымешайте руками. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и вылейте тесто. Когда оно прихватится – сверху лопаткой выложите немного фарша и накройте второй частью блина. Обжарьте с двух сторон по 2-3 минуты.

2. Чебуреки с сыром

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

мука – 150 г

молоко – 50 г

яйцо – 1 шт.

растительное масло – 50 мл

соль, перец – по вкусу

Начинка:

сыр твердый – 100 г

любой соленый сыр – 100 г

чеснок – 2-3 зуб.

зелень любая – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте, натрите кабачок на крупной терке, добавьте яйцо, молоко, соль, перец и просеянную муку, перемешает его состояния жидкой сметаны. Начинка: натрите сыр на крупной терке вместе с чесноком, измельчите зелень, перемешайте, посолите, поперчит и перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду, вылейте тесто, когда оно прихватится – выложите начинку и накройте второй частью блина, обжарьте до золотистости с двух сторон.

3. Чебуреки из кабачков с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

кабачок – 1-2 шт.

яйцо куриное – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

мука – 110 г

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 3-4 ст. л

Начинка:

сыр – 40 г

ветчина – 100 г

Способ приготовления:

Натрите кабачок, добавьте яйцо, измельченный чеснок, муку, соль, перец и все перемешайте. Начинка: натрите сыр на крупной терке, ветчину порежьте мелким кубиком, перемешайте. Выложите тесто на сковороду, сверху начинку и обязательно накройте второй частью блина.

Блюдо лучше всего есть горячим, можно со сметанным соусом.

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