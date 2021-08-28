Кабачковые чебуреки на скорую руку: 3 варианта необычного блюда
Если вы не знаете, что вкусного и сытного приготовить на обед и ужин, а главное – быстро, отличным вариантом могут стать легкие овощные блюда, например, рататуй, рыбный шашлык с овощами, запеканки и запеченные баклажаны.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами необычных чебуреков с разными вкусными начинками, которые очень просто готовятся.
1. Кабачковые чебуреки с фаршем
Ингредиенты:
кабачки – 2 шт.
молоко – 50 г
яйцо – 1 шт.
мука – 100 г
соль – 1/2 ч. л.
зеленый лук – небольшой пучок
растительное масло – 3-4 ст. л.
Начинка:
фарш говяжий – 250 г
вода – 50 г
соль, черный перец – по вкусу
зеленый лук – 1 пучок
Способ приготовления:
Помойте и натрите на крупной терке к
абачки, добавьте соль, яйцо, молоко, просеянную муку, измельченный зеленый лук и тщательно перемешайте до состояния жидкой сметаны.
Для начинки: лук измельчите, добавьте в фарш, посолите, поперчите, добавьте воду и хорошо вымешайте руками.
Хорошо разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и вылейте тесто. Когда оно прихватится – сверху лопаткой выложите немного фарша и накройте второй частью блина.
Обжарьте с двух сторон по 2-3 минуты.
2. Чебуреки с сыром
Ингредиенты:
кабачки – 3 шт.
мука – 150 г
молоко – 50 г
яйцо – 1 шт.
растительное масло – 50 мл
соль, перец – по вкусу
Начинка:
сыр твердый – 100 г
любой соленый сыр – 100 г
чеснок – 2-3 зуб.
зелень любая – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте, натрите кабачок на крупной терке, добавьте яйцо, молоко, соль, перец и просеянную муку, перемешает его состояния жидкой сметаны.
Начинка: натрите сыр на крупной терке вместе с чесноком, измельчите зелень, перемешайте, посолите, поперчит и перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду, вылейте тесто, когда оно прихватится – выложите начинку и накройте второй частью блина, обжарьте до золотистости с двух сторон.
3. Чебуреки из кабачков с сыром и ветчиной
Ингредиенты:
кабачок – 1-2 шт.
яйцо куриное – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
мука – 110 г
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 3-4 ст. л
Начинка:
сыр – 40 г
ветчина – 100 г
Способ приготовления:
Натрите кабачок, добавьте яйцо, измельченный чеснок, муку, соль, перец и все перемешайте.
Начинка: натрите сыр на крупной терке, ветчину порежьте мелким кубиком, перемешайте.
Выложите тесто на сковороду, сверху начинку и обязательно накройте второй частью блина.
Блюдо лучше всего есть горячим, можно со сметанным соусом.
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