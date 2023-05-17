Кабачковые оладьи: что сделать, чтобы были пышными и не растекались при жарке

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Кабачковые оладьи: что сделать, чтобы были пышными и не растекались при жарке

Кабачковые оладьи – это идеальное низкокалорийное блюдо для легкого завтрака, перекуса и даже ужина. Подавать их можно со сметаной, кремом-сыром или любым другим соусом. Главное – приготовить удачное тесто.

В одном из кулинарных блогов (moireceptuforeva) в Instagram был опубликован рецепт кабачковых оладий. Чтобы они были пышными и не растекались, солить их нужно сразу перед жаркой.

Рецепт кабачковых оладий

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт
  • яйца – 2 шт
  • лук (можно использовать зеленый)
Видео дня
  • мука – 5 ст. л.
  • соль

Способ приготовления:

1. Помыть и натереть кабачки на средней терке. Хорошо выжать сок из натертого овоща.

Кабачок для оладий

2. Измельчить и добавить к кабачку лук. Также добавить яйцо и муку. Все тщательно перемешать.

Тесто для кабачковых оладий

3. Из полученной массы отложить часть как на одну сковороду. Это тесто нужно посолить по вкусу и сразу перейти к жарке оладий. Таким образом пожарить все оладьи.

На заметку: если вы посолите тесто в начале приготовления, кабачки все время будут пускать много собственного сока, а затем будут растекаться во время жарки. Поэтому, лучше добавлять соль сразу перед тем, как будете выкладывать тесто на сковородку.

Пышные кабачковые оладьи

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты