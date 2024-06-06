Оладьи из кабачка – идеальное блюдо как для завтрака, так и для перекуса. Для того, чтобы они имели яркий вкус, добавьте в основу чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом кабачковых оладий, которые очень быстро и просто готовятся.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

2 яйца

3 ст л муки

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки на крупной терке, немного присолите и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

2. Яйца взбейте вилкой.

3. От кабачков отожмите руками сок и добавьте к ним яйца. Перемешайте, добавьте муку и специи по вкусу и снова перемешайте.

4. На разогретую сковороду добавьте масло и выложите столовой ложкой тесто, жарьте на среднем огне до готовности с обеих сторон.

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