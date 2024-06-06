Кабачковые оладьи для перекуса: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт оладий

Оладьи из кабачка – идеальное блюдо как для завтрака, так и для перекуса. Для того, чтобы они имели яркий вкус, добавьте в основу чеснок. 

Как приготовить вкусные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом кабачковых оладий, которые очень быстро и просто готовятся. 

Рецепт оладий

Ингредиенты: 

  • 2 средних кабачка
  • 2 яйца
  • 3 ст л муки
  • специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки на крупной терке, немного присолите и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Кабачки для блюда

2. Яйца взбейте вилкой.

Приготовление теста

3. От кабачков отожмите руками сок и добавьте к ним яйца. Перемешайте, добавьте муку и специи по вкусу и снова перемешайте.

Готовое тесто

4. На разогретую сковороду добавьте масло и выложите столовой ложкой тесто, жарьте на среднем огне до готовности с обеих сторон.

Готовые оладьи

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