Кабачковые оладьи для перекуса: готовятся 10 минут
Оладьи из кабачка – идеальное блюдо как для завтрака, так и для перекуса. Для того, чтобы они имели яркий вкус, добавьте в основу чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом кабачковых оладий, которые очень быстро и просто готовятся.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 2 яйца
- 3 ст л муки
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки на крупной терке, немного присолите и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.
2. Яйца взбейте вилкой.
3. От кабачков отожмите руками сок и добавьте к ним яйца. Перемешайте, добавьте муку и специи по вкусу и снова перемешайте.
4. На разогретую сковороду добавьте масло и выложите столовой ложкой тесто, жарьте на среднем огне до готовности с обеих сторон.
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