Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
183
Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

Кабачковые оладьи – очень бюджетное и быстрое блюдо. Очень вкусно подавать со сметаной или помидором и майонезом. А для того, чтобы изделия были сытнее, добавьте натертый сыр.

Идея приготовления кабачковых оладий с сыром опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Жарить можно либо на сухой сковороде, либо на подсолнечном масле.

Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • кабачок – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • мука 3-5 ст.л.
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу
  • сметана для подачи

Способ приготовления:

Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

1. Кабачок натереть, усилить.

2. Перемешайте и отставьте на несколько минут.

Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

3. Отжать лишнюю жидкость.

4. Добавить яйца, натереть сыр, муку.

Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

5. Хорошо перемешать.

6. Жарить на сухой сковороде или на масле.

Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

7. Подавать со сметаной, по желанию можно добавить чеснок в сметану.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты