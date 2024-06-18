Кабачковые оладьи – очень бюджетное и быстрое блюдо. Очень вкусно подавать со сметаной или помидором и майонезом. А для того, чтобы изделия были сытнее, добавьте натертый сыр.

Идея приготовления кабачковых оладий с сыром опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Жарить можно либо на сухой сковороде, либо на подсолнечном масле.

Ингредиенты:

кабачок – 600 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

мука 3-5 ст.л.

соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть, усилить.

2. Перемешайте и отставьте на несколько минут.

3. Отжать лишнюю жидкость.

4. Добавить яйца, натереть сыр, муку.

5. Хорошо перемешать.

6. Жарить на сухой сковороде или на масле.

7. Подавать со сметаной, по желанию можно добавить чеснок в сметану.

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