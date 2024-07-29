Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Из кабачков можно готовить очень много вкусных и легких блюд, например, кабачковую икру, оладьи, суп, запеканки. 

Видео дня
Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с сушенным чесноком и мукой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кабачок (300-350 г.)
  • 1 яйцо
  • соль
  • черный перец
  • сушеный/свежий чеснок
  • 3-4 ст.л. муки

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите на большие терки, добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем.

Основа для оладий

2. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

Приготовление блюда

Пожарьте с двух сторон оладьи и подавайте со сметаной!

Готовые оладьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты