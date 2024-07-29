Из кабачков можно готовить очень много вкусных и легких блюд, например, кабачковую икру, оладьи, суп, запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с сушенным чесноком и мукой.

Ингредиенты:

1 кабачок (300-350 г.)

1 яйцо

соль

черный перец

сушеный/свежий чеснок

3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большие терки, добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем.

2. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

Пожарьте с двух сторон оладьи и подавайте со сметаной!

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