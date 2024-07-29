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Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить для яркого вкуса
Из кабачков можно готовить очень много вкусных и легких блюд, например, кабачковую икру, оладьи, суп, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с сушенным чесноком и мукой.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (300-350 г.)
- 1 яйцо
- соль
- черный перец
- сушеный/свежий чеснок
- 3-4 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на большие терки, добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.
Пожарьте с двух сторон оладьи и подавайте со сметаной!
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