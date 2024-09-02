Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для легкого ужина и перекуса. Для того, чтобы они не распадались, обязательно из кабачка отожмите сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

1 кабачок (300-350 г.)

1 яйцо

соль

черный перец

сушеный/свежий чеснок

3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большую терку, туда же добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

2. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной, будет очень вкусно!

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