Кабачковые оладьи: рецепт легкого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
357
Кабачковые оладьи: рецепт легкого блюда для перекуса

Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для легкого ужина и перекуса. Для того, чтобы они не распадались, обязательно из кабачка отожмите сок.

Видео дня
Как приготовить удачные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, которые готовятся 10 минут.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 1 кабачок (300-350 г.)
  • 1 яйцо
  • соль
  • черный перец
  • сушеный/свежий чеснок
  • 3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большую терку, туда же добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

Кабачковое тесто

2. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные оладьи

Подавайте со сметаной, будет очень вкусно!

Готовые оладьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты