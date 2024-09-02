Видео дня
Кабачковые оладьи: рецепт легкого блюда для перекуса
Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для легкого ужина и перекуса. Для того, чтобы они не распадались, обязательно из кабачка отожмите сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (300-350 г.)
- 1 яйцо
- соль
- черный перец
- сушеный/свежий чеснок
- 3-4 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на большую терку, туда же добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.
2. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте со сметаной, будет очень вкусно!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: