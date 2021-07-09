Кабачковые оладьи с мясом и зеленью: пошаговый рецепт

Кабачок – уникальный продукт, помимо того, что он очень полезный, так из него еще можно приготовить массу вкуснейших блюд, начиная с мятно-кабачковых панкейков, заканчивая – рататуями, блинами, рагу, вкусными пирогами. Также бесподобной будет икра, лечо, просто консервированные кабачки с чесноком и даже шашлык.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный и сытный рецепт кабачковых оладок с мясом и зеленью, которые станут очень сытным обедом и ужином.

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт

мясной фарш – 400 г

мука – 50 г

яйцо – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

Видео дня

растительное масло – 50 мл

петрушка, укроп – по 1 пучку

сметана – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте кабачки, порежьте большими кусками, переложите в блендер и взбейте до не до состояния пюре. Переложите фарш в отдельную миску, добавьте измельченные кабачки, яйцо, чеснок, соль, муку, измельченный перец, петрушку, укроп и все тщательно перемешайте. На разогретую сковороду налейте масло, выложите ложкой оладьи и жарьте с двух сторон до золотистости.

Готовое блюдо лучше есть горячим со сметаной и зеленью, а также со свежими овощами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить рассольник по-новому, чтобы он каждому пришелся по вкусу.

5 рецептов вкуснейшего лечо на зиму с баклажанами, кабачками, морковью и даже огурцами, которые очень легко приготовить.