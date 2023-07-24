Кабачковые оладьи с сыром за 10 минут: рецепт вкусного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт оладий

Оладьи из кабачка – одно из самых простых блюд из кабачка. Для того, чтобы они были более сытными, в основу можно добавить твердый сыр, фарш, другие овощи. 

Оладьи из кабачков, которые всегда получаются удачными

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с твердым сыром, которые готовятся 10 минут. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • небольшие кабачки – 2 шт. 
  • соль – щепотка 
  • яйца – 2 шт. 
  • твердый сыр – 70 г
  • мука – 3-4 шт. 

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.

Основа для кабачков

2. Добавьте натертый твердый творог, яйца, муку и замесите тесто.

Тесто для кабачковых оладий

3. Выкладывайте тесто на горячую, смазанную растительным маслом сковороду и жарьте с обеих сторон до готовности.

Подавайте со сметаной!

Готовые кабачковые оладьи

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