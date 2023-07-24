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Кабачковые оладьи с сыром за 10 минут: рецепт вкусного блюда по-новому
Оладьи из кабачка – одно из самых простых блюд из кабачка. Для того, чтобы они были более сытными, в основу можно добавить твердый сыр, фарш, другие овощи.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с твердым сыром, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- небольшие кабачки – 2 шт.
- соль – щепотка
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 70 г
- мука – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.
2. Добавьте натертый твердый творог, яйца, муку и замесите тесто.
3. Выкладывайте тесто на горячую, смазанную растительным маслом сковороду и жарьте с обеих сторон до готовности.
Подавайте со сметаной!
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