Оладьи из кабачка – одно из самых простых блюд из кабачка. Для того, чтобы они были более сытными, в основу можно добавить твердый сыр, фарш, другие овощи.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с твердым сыром, которые готовятся 10 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

небольшие кабачки – 2 шт.

соль – щепотка

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 70 г

мука – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.

2. Добавьте натертый твердый творог, яйца, муку и замесите тесто.

3. Выкладывайте тесто на горячую, смазанную растительным маслом сковороду и жарьте с обеих сторон до готовности.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: